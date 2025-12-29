Inter giữ vững ngôi đầu bảng sau chiến thắng trước Atalanta

Inter Milan đã giữ vững vị trí dẫn đầu Serie A vào Chủ nhật sau khi đánh bại Atalanta 1-0, duy trì khoảng cách sít sao so với đối thủ cùng thành phố AC Milan - đội cũng kết thúc năm 2025 với chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Verona.

Tại Bergamo, chủ nhà Atalanta đang thăng hoa dưới quyền tân HLV Raffaele Palladino đã góp phần tạo nên một diễn biến hấp dẫn. Cả 2 đội đều có cơ hội phá vỡ thế bế tắc khi Marcus Thuram của Inter và Charles De Ketelaere phía Atalanta đều bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Nicolo Barella bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để ghi bàn cho Inter ngay sau khi Luis Henrique bị thủ môn Marco Carnesecchi của Atalanta cản phá.

Tiền đạo Lautaro Martinez một lần nữa sắm vai người hùng của Inter Milan khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 65, là pha lập công thứ 9 của anh tại Serie A mùa giải này. Nhưng Atalanta lẽ ra đã có thể giành được một điểm nếu Lazar Samardzic không tự vấp ngã khi có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa nhờ đường chuyền của De Ketelaere ở phút thứ 86. Với chiến thắng này Inter vẫn dẫn đầu sau 16 vòng đấu khi có 36 điểm. Trong khi Atalanta hiện đang đứng thứ 10, nhưng chỉ cách 5 điểm so với vị trí dự cúp châu Âu.

Trước đó tại sân San Siro, tiền đạo Christopher Nkunku đã ghi những bàn thắng đầu tiên tại Serie A kể từ khi gia nhập từ Chelsea với giá ban đầu là 37 triệu EUR. Chân sút 28 tuổi người Pháp nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền ở phút 48, trước khi ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 53. Milan tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại ở Serie A lên 15 trận, qua đó bám sát ngôi đầu của Inter với chỉ 1 điểm kém hơn.

Bàn thắng mở tỷ số của Milan diễn ra ở phút bù giờ của hiệp 1 do công Christian Pulisic, người tiếp tục phong độ ấn tượng của mình bằng cách ghi bàn thắng thứ 8 trong 11 lần ra sân tại Serie A. Pulisic, người đã bỏ lỡ khoảng một tháng trong mùa giải này vì chấn thương, đã góp phần vào 50 bàn thắng tại Serie A kể từ khi đến Milan vào năm 2023. Đội trưởng đội tuyển Mỹ đang có mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của mình khi nâng tổng số bàn thắng lên 10 bàn và 2 pha kiến ​​tạo trong 15 trận đấu trên mọi đấu trường.

Napoli, đội vừa giành Siêu cúp Italy, cũng giành chiến thắng 2-0 trên sân Cremonese và duy trì vị trí thứ 3 và khoảng cách 2 điểm kém hơn ngôi đầu của Inter. Tiền đạo được mượn từ Man.United, Rasmus Hojlund tiếp tục tỏa sáng khi ghi cả 2 bàn thắng, nâng tổng số bàn thắng của mình cho Napoli trên mọi đấu trường lên con số 9. Hojlund đã ghi 6 bàn thắng trong 12 lần ra sân ở Serie A, nhiều hơn 2 bàn so với cả mùa giải Ngoại hạng Anh năm ngoái khi khoác áo Man.United.

“Tôi đang tiến bộ hơn mỗi mùa giải”, Hojlund, người từng chơi cho Atalanta ở Italy trước khi đến Man.United, cho biết. “Rõ ràng là khi còn ở Atalanta, tôi còn trẻ hơn và bây giờ tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi đã từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh và Champions League, và hiện tại tôi đang chơi cùng những cầu thủ rất giỏi”.

Bologna tiếp tục sa sút ở vị trí thứ 7 khi vẫn chưa biết thắng trong 5 vòng đấu gần nhất, sau khi bị Sassuolo cầm hòa 1-1.

PHI SƠN