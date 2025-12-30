De Rossi xin lỗi người hâm mộ Roma sau lễ tri ân

Huyền thoại của AS Roma, Daniele De Rossi đã nhận được màn tri ân một cách trang trọng trong lần trở về sân vận động Olimpico vào tối thứ Hai, nhưng đáp lại là vẻ mặt khó chịu vì Genoa của ông để thua 1-3 trước đội bóng cũ.

Daniele De Rossi khó chịu vì Genoa của ông để thua 1-3 trước đội bóng cũ AS Roma.

Các bàn thắng trong hiệp một của Matias Soule, Manu Kone và Evan Ferguson đã giúp AS Roma giành chiến thắng 3-1 trước Genoa tại sân vận động Olimpico, trong trận đấu đầu tiên của De Rossi tại sân đấu này kể từ khi ông bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng của Roma vào tháng 9 năm ngoái. Jeff Ekhator là người đã ghi bàn an ủi cho đội khách Genoa ở phút 87. Kết quả này giúp Roma trở lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém 3 điểm so với ngôi đầu của Inter Milan. Trong khi Genoa sau thất bại tiếp tục đứng ngay trên khu vực rớt hạng, với chỉ 2 điểm nhiều hơn.

De Rossi, cựu tiền vệ 42 tuổi từng có 16 năm vĩ đại cùng Roma, đã được chào đón nồng nhiệt tại sân Olimpico trước khi trận đấu bắt đầu. Paulo Dybala, Gianluca Mancini và Kone đã hết lòng dành cho người thầy cũ những cái ôm thật chặt trên đường biên ngay trước trận đấu. Nhưng những cảnh tượng sau khi trận đấu kết thúc mới thực sự xúc động. De Rossi được phép đi một vòng quanh sân để bày tỏ lòng kính trọng, vỗ tay chào cả 5 khán đài trong tiếng nhạc Grazie Roma đầy xúc động vang lên. Sau đó, ông tiến đến Curva Sud, nơi những người hâm mộ vẫy cờ mang tên và số áo cũ của ông, trong khi De Rossi bắt tay với một số cổ động viên trên khán đài.

Trả lời phỏng vấn DAZN sau buổi lễ chia tay đầy xúc động, De Rossi đã xin lỗi về vẻ mặt “nghiêm nghị” của mình sau trận thua 1-3 của đội khách. “Tôi rất tức giận trong lòng, thật bực bội vì tôi không hài lòng với màn trình diễn của chúng tôi. Cảm giác đó vẫn còn đó dù đã nói lời tạm biệt cuối cùng, dù đã nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, từ những người hâm mộ cũ, từ những cầu thủ cũ của tôi”, De Rossi giải thích. “Người hâm mộ Roma cũng sẽ làm điều tương tự dù hòa, thắng hay thua, nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi có thể nói lời tạm biệt với họ sau một màn trình diễn khác. Tôi xin lỗi vì vẻ mặt nghiêm nghị trong buổi chia tay đó, nhưng tôi nghĩ họ hiểu tính cách của tôi”.

PHI SƠN