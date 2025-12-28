Juventus vươn lên vị trí thứ 3 sau chiến thắng thứ 3 liên tiếp

Hai bàn thắng muộn của Pierre Kalulu và Kenan Yildiz đã giúp Juventus giành chiến thắng 2-0 trên sân đội bóng mới lên hạng Pisa vào thứ Bảy, qua đó giúp Bianconeri có chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Serie A.

Juventus giành chiến thắng 2-0 trên sân đội bóng mới lên hạng Pisa vào thứ Bảy.

Sau những chiến thắng giúp nâng cao tinh thần trước Bologna và Roma, Juventus bất ngờ gặp nhiều khó khăn khi Pisa 2 lần uy hiếp khung thành bằng những pha dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang. Edon Zeghrova đã mang đến nguồn năng lượng mới cho Juventus khi vào sân ngay sau phút 60, và những pha bóng bên cánh trái của anh đã dẫn đến bàn thắng của Kalulu trong một pha phản công cận thành. Yildiz sau đó ghi thêm một bàn thắng nữa từ cự ly gần trong thời gian bù giờ.

Juventus đã vươn lên vị trí thứ 3 - cao hơn 4 bậc so với thời điểm HLV Luciano Spalletti được bổ nhiệm thay thế Igor Tudor bị sa thải 2 tháng trước. Spalletti thừa nhận Juventus đã chơi dưới phong độ: “Nhịp độ của chúng tôi chậm, khi Pisa gây khó khăn với cường độ thi đấu cao chúng tôi đã may mắn trong những tình huống đó. Trong hiệp 2, chúng tôi chơi chất lượng và sáng tạo hơn, Zhegrova và David đã chơi tốt, mang lại cho chúng tôi nhiều cơ hội ghi bàn hơn ở khu vực cuối sân. Chúng tôi đã ghi bàn và ở thời điểm đó, tôi cảm thấy bàn thắng là xứng đáng. Nhưng chúng ta nên chơi tốt hơn và cần phải chơi tốt hơn”.

Đây là chiến thắng thứ 7 của Juve trong 8 trận đấu chính thức gần nhất tại Serie A, Champions League và Coppa Italia, khẳng định sự hồi sinh giúp họ trở lại cuộc đua giành Scudetto. Bảng xếp hạng sẽ có phần mất cân bằng cho đến giữa tháng Giêng vì Inter Milan, Napoli, AC Milan và Bologna gần đây phải hoãn các trận đấu để tham gia Siêu cúp Italy.

Ở các diễn biến khác. Como thắng Lecce 3-0 để vươn lên vị trí thứ 6 tren bảng xếp hạng nhờ bàn thắng thứ 6 của Nico Paz trong mùa giải. Jacobo Ramon và Anastasios Douvikas ghi thêm những bàn thắng cho đội khách.

Khủng hoảng của Fiorentina càng trầm trọng hơn với trận thua 0-1 trước Parma, khiến Viola rơi xuống vị trí cuối bảng. Oliver Sorensen ghi bàn ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp cho Parma, giúp đội bóng này tạo khoảng cách 5 điểm so với khu vực xuống hạng.

Ngoài ra, Udinese và Lazio hòa 1-1. Cagliari lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước 0-1 để giành chiến thắng 2-1 trên sân của Torino.

PHI SƠN