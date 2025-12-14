Juventus từ chối lời đề nghị mua lại trị giá 1,2 tỷ USD

Chủ sở hữu của Juventus đã công khai từ chối lời đề nghị mua lại từ một công ty tiền điện tử vào thứ Bảy - điều này đảm bảo rằng CLB thành công nhất trong lịch sử Serie A sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của gia đình Agnelli.

Juventus là CLB thành công nhất trong lịch sử Serie A từng 36 lần vô địch Italy.

Tether, một công ty tiền điện tử, đã đưa ra lời đề nghị trị giá khoảng 1 tỷ EUR (gần 1,2 tỷ USD) để mua lại phần lớn cổ phần của gia đình Agnelli trong CLB từng 36 lần vô địch Italy. “Juventus, lịch sử và giá trị của chúng tôi không phải để bán”, John Elkann, cháu trai của ông trùm Fiat, Giovanni "Gianni" Agnelli hiện là Giám đốc điều hành của Exor - công ty cổ phần của gia đình Agnelli, cho biết trong một video được đăng tải trên trang web của Juventus. “Juve đã là một phần của gia đình tôi trong 102 năm. Trong suốt một thế kỷ, 4 thế hệ đã tiếp thêm sức mạnh, làm cho nó vững mạnh, chăm sóc nó trong những thời điểm khó khăn và cùng nó ăn mừng trong nhiều khoảnh khắc lễ hội. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ đội hình hiện tại và hướng tới tương lai để xây dựng một Juve chiến thắng”.

Juventus chưa vô địch Serie A kể từ khi giành 9 chức vô địch liên tiếp từ năm 2012 đến năm 2020. CLB thành Turin đã sa thải HLV Igor Tudor và bổ nhiệm Luciano Spalletti vào tháng trước sau khởi đầu mùa giải khó khăn. HLV Spalletti bày tỏ sự trân trọng đối với lập trường của các ông chủ trước trận đấu tại Bologna vào Chủ nhật: “Thật vui khi một lần nữa cảm nhận được sức mạnh và niềm đam mê của John Elkann và gia đình ông dành cho CLB này. Rõ ràng là chúng ta phải đáp lại niềm đam mê này bằng hành động thực tế, tôn vinh quá khứ và xây dựng một tương lai ở cùng đẳng cấp, hoặc thậm chí tốt hơn”.

Một số CLB lớn của Italy - bao gồm AC Milan, Inter Milan, AS Roma - hiện đã thuộc sở hữu của các công ty đầu tư nước ngoài. Nhưng Juventus và nhà đương kim vô địch Serie A, Napoli - CLB thuộc sở hữu của nhà sản xuất phim người Italy, Aurelio De Laurentiis - là những ông lớn không chịu nhượng bộ.

PHI SƠN