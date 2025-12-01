Nhà vô địch Napoli khẳng định sức mạnh

Napoli đã ngăn cản nỗ lực đòi lại ngôi đầu bảng của AS Roma bằng chiến thắng 1-0 tại Stadio Olimpico vào Chủ nhật, nơi bàn thắng của David Neres đã giúp nhà đương kim vô địch cân bằng điểm số với AC Milan trên ngôi đầu bảng xếp hạng.

David Neres ghi bàn duy nhất giúp Napoli đánh bại AS Roma 1-0 tại Stadio Olimpico.

Sau khi đã thua cả AC Milan và Inter Milan mùa này, AS Roma một lần nữa tỏ ra yếu thế trước một trong những đối thủ chính của họ trong cuộc đua giành chức vô địch, và bị Napoli đánh bại bởi bàn thắng duy nhất của David Neres ở phút 36. “Chúng tôi đã mất cân bằng nghiêm trọng trong tình huống đó”, HLV Gian Piero Gasperini của Roma chia sẻ với DAZN. “Đó là lỗi của chúng tôi, lần duy nhất chúng tôi thực sự để đối phương phản công, ngay cả trong hiệp 2 khi chúng tôi đang bám đuổi tỷ số”.

Napoli khởi đầu tốt khi liên tục tạo ra nhiều nguy hiểm. Một pha tấn công nhanh của đội khách đã khiến thủ môn Mile Svilar của Roma phải rời khỏi vòng cấm để cản phá cú sút của Noa Lang, trước khi anh kịp chạy ngược lại để ngăn cản cú sút tiếp theo của Rasmus Hojlund, và Giovanni Di Lorenzo đã tung cú vô lê chệch khung thành. Noa Lang sau đó chứng kiến nỗ lực bị thủ môn của Roma đã kịp dùng một tay phá bóng ra ngoài.

Roma cuối cùng cũng bắt đầu gây nguy hiểm. Pha lùi về của Lorenzo Pellegrini từ đường biên ngang suýt chút nữa đã tạo cơ hội cho Evan Ferguson đệm bóng vào lưới, nhưng Amir Rrahmani đã có mặt trước để phá bóng ra ngoài. Ferguson đánh đầu không thành trong một cơ hội nữa, và ngay khi Roma tưởng chừng như đang chiếm ưu thế, Napoli đã nhanh chóng phản công để vươn lên dẫn trước. Hojlund chuyền bóng cho Neres chạy chỗ đối mặt với Svilar và anh đã bình tĩnh tâng bóng qua đầu thủ môn đang lao tới, ghi bàn thắng thứ 3 trong 2 trận đấu tại Serie A.

HLV Antonio Conte và Napoli trở lại chia sẻ ngôi đầu Serie A với AC Milan.

Sau khi dẫn bàn, Napoli kiểm soát nhịp độ trận đấu sau giờ nghỉ, họ không bao giờ đẩy quá nhiều người lên phía trước và Roma gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa. HLV Antonio Conte của Napoli chia sẻ với DAZN: “Chúng tôi không được phép thua trận này vì năm ngoái nó đã đưa chúng tôi đến Scudetto. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ nhìn thẳng vào mắt đối thủ ngay từ đầu và họ đã làm được. Các chàng trai đang cho thấy họ có nhiệt huyết, khát khao và quyết tâm”.

Serie A có lẽ đang chứng kiến trong một cuộc đua tốp 6 căng thẳng nhất từ trước đến nay sau 13 vòng đấu. AC Milan vươn lên dẫn đầu với 28 điểm sau khi đánh bại Lazio 1-0 vào thứ Bảy, và Napoli chỉ đang kém đội đầu bảng về hiệu số bàn thắng bại. Hai đội xếp sau cũng chỉ kém 1 điểm so với ngôi đầu, khi Inter Milan cũng chỉ xếp trên Roma nhờ vào hiệu số. Bologna, đội sẽ tiếp đón Cremonese vào thứ Hai, cũng đang có 24 điểm. Đây cũng là điểm số mà “hiện tượng” Como đã giành được…

Trước đó trong ngày, Lautaro Martinez đã ghi 2 bàn thắng ở các phút 69 và 83 và Inter Milan giành chiến thắng 2-0 trước đội bóng mới lên hạng Pisa để trở lại sau những trận thua liên tiếp - Inter đã thua trận derby thành phố trước AC Milan vào cuối tuần trước, và sau đó bị Atletico Madrid đánh bại tại Champions League vào thứ Tư.

Ngoài ra, Atalanta đã chấm dứt chuỗi 8 trận không thắng tại giải đấu với chiến thắng 2-0 trước Fiorentina, nhờ các bàn thắng của Odilon Kossounou và Ademola Lookman ở cả 2 hiệp. Trong khi Lecce đánh bại Torino với tỷ số 2-1.

LINH SƠN