Trận AC Milan và Como sẽ diễn ra tại Australia

Giải vô địch quốc gia Italy (Serie A) đã bật đèn xanh cho trận đấu gây tranh cãi giữa AC Milan và Como, thuộc vòng 25 của Serie A, diễn ra ở Australia vào tháng 2-2026.

AC Milan trong trận giao hữu trước mùa giải gặp Perth Glory tại Perth hồi tháng 7.

Quyết định này được đưa ra 2 tháng sau khi Giải vô địch quốc gia của Tây Ban Nha (La Liga) hủy bỏ kế hoạch tổ chức trận đấu giữa Barcelona và Villarreal tại Miami (Mỹ) do “sự không chắc chắn” sau quá nhiều sự phản đối. Ngay cả ở trường hợp của Serie A, việc di dời địa điểm thi đấu, với quãng đường khứ hồi hơn 13.000 km, đã vấp phải sự chỉ trích từ các tuyển thủ Pháp của AC Milan là Adrien Rabiot và Mike Maignan...

Tuy nhiên, điều kiện xung quanh trận đấu giữa AC Milan và Como lại thuận lợi để thúc đẩy đồng thuận sẽ có là lần đầu tiên một trận đấu Serie A được tổ chức bên ngoài Italy. Sân vận động San Siro của Milan sẽ không hoạt động vào ngày đó vì sẽ tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2026 - diễn ra vào ngày 6-2, tức 2 ngày trước trận đấu.

“Trận đấu giữa Milan và Como sẽ được diễn ra vào ngày 8-2 tại Perth”, ông Ezio Simonelli, người đứng đầu Serie A, tuyên bố tại giải Siêu cúp Italy ở Riyadh (Saudi Arabia). “Chúng tôi đã có một cuộc gặp rất thân mật với Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino. Chúng tôi cũng đã có những nghi ngờ về các nghĩa vụ được áp đặt lên chúng tôi, đặc biệt là yêu cầu sử dụng trọng tài nước ngoài, nhưng Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA, Pierluigi Collina đã đảm bảo với chúng tôi về chất lượng của họ”.

Để trận đấu diễn ra, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tổ chức mà Australia là thành viên, đã yêu cầu các trọng tài AFC chứ không phải trọng tài người Italy phải điều hành trận đấu. “Chúng tôi sẽ chấp nhận điều kiện này, vẫn còn những vấn đề khác cần giải quyết”, Simonelli bình luận và nhấn mạnh về các vấn đề tiếp thị vẫn còn đang được thảo luận.

PHI SƠN