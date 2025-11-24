Cesc Fabregas đã thay đổi bản chất của Seria A như thế nào

Thật dễ bị lạc lối bởi phong cảnh hữu tình tại sân vận động Stadio Giuseppe Sinigaglia của Como 1907 – khung cảnh hồ nước, sườn núi dốc đứng và những gương mặt nổi tiếng thỉnh thoảng xuất hiện trên khán đài. Nhưng nếu gạt bỏ mọi thứ xung quanh, điều thực sự hấp dẫn đang diễn ra trên sân cỏ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas, Como đã biến mình thành một trong những đội bóng đáng tin cậy nhất Serie A: Bình tĩnh khi có bóng, hung hãn khi không bóng, và ngày càng khó bị đánh bại.

Mùa giải trước, việc cán đích ở nửa trên bảng xếp hạng đã chấm dứt hai thập kỷ vắng bóng ở giải đấu cao nhất; mùa này, họ đang cho thấy một bản chất hoàn toàn khác. Sau 11 trận, Lariani – biệt danh của Como - chỉ thua một lần duy nhất, gây áp lực nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong giải đấu, và giữ bóng tốt hơn cả những đội bóng lớn đang xếp trên họ.

Định nghĩa lại kiểm soát

Como đã giành được 18 điểm sau 11 trận mở màn, gấp đôi thành tích cùng kỳ mùa trước và là kỷ lục tốt nhất của CLB kể từ mùa giải 1949–50. Họ đã có những tuyên bố mạnh mẽ bằng kết quả: chiến thắng 2-0 có kiểm soát trước Juventus và một điểm xứng đáng trước nhà đương kim vô địch Napoli.

Sự trỗi dậy của họ được củng cố bởi một đội bóng hiếm khi để mất quyền kiểm soát trận đấu – dù có bóng hay không. Fabregas đã xây dựng một tập thể làm ngạt thở đối thủ bằng cường độ làm việc không ngừng nghỉ khi không có bóng.

Điều này được chứng minh bằng các con số không thể chối cãi: Chỉ số PPDA (Số đường chuyền của đối thủ trong thế phải phòng ngự) của Como là 7.8. Đây không chỉ là con số thấp nhất ở Serie A, mà còn là thấp nhất trong năm giải đấu lớn hàng đầu châu Âu. Họ gây áp lực dữ dội hơn bất kỳ ai khác.

Khả năng gây khó chịu của Como đến từ việc họ cho phép đối thủ quá ít không gian để triển khai bóng. Họ phạm lỗi nhiều thứ hai tại Serie A (180 lỗi), một bằng chứng nữa về khát khao phá vỡ nhịp điệu của đối phương bất cứ khi nào có thể. Cấu trúc của Fabregas khiến đối thủ gặp khó khăn trong việc đưa bóng lên phía trước nhanh hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở Serie A (1.99 mét/giây).

Ngay cả khi đối thủ xây dựng được pha bóng, họ cũng khó duy trì nó. Chỉ có đối thủ của Roma chuyền ít hơn đối thủ của Como (2.73 chuyền/chuỗi) – phản ánh một lối chơi pressing bóp nghẹt không gian, duy trì sự nhỏ gọn và liên tục buộc đối thủ phải đưa ra những quyết định vội vã.

Phòng thủ trên cao: nghệ thuật giữ cự ly

Mặc dù tập trung vào pressing cao, kết quả cuối cùng của Como là một trong những thành tích phòng ngự tốt nhất Serie A.

Họ thủng lưới ít thứ hai (6 bàn) và đã vượt trội hơn đáng kể so với chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) là 10.37. Điều quan trọng là họ không chỉ dựa vào việc phòng ngự trong vòng cấm. Como phòng ngự cao, bắt việt vị đối thủ trung bình ở khoảng cách 30 mét so với khung thành của họ – cao thứ ba tại Serie A. Đó là dấu hiệu rõ ràng của một đội bóng quyết tâm giữ đối thủ xa khung thành mình nhất có thể.

Họ cũng chiếm ưu thế tương đương khi có bóng. Como sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất Serie A (60.4%) và là đội chuyền bóng ít dài nhất giải đấu. Mọi thứ đều bắt đầu từ kiểm soát.

Fabregas sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 linh hoạt, không ngừng dịch chuyển để tạo ra ưu thế số lượng xung quanh trái bóng. Họ dụ đối thủ pressing, kéo đối thủ ra khỏi vị trí và sau đó chuyền bóng xuyên tuyến. Các con số ủng hộ điều này: Como đã thực hiện số đường chuyền phá tuyến cao nhất giải (725). Đó là quyền kiểm soát có sự điều phối – với mục đích rõ ràng.

Trái tim đội hình: Nico Paz

Mặc dù khả năng đưa bóng vào 1/3 sân cuối cùng vẫn đang hoàn thiện (chỉ tạo ra ít cơ hội lớn và sút xa nhiều), Como đã cho thấy sự nguy hiểm của họ trong tấn công. Họ là đội thực hiện nhiều pha phản công nhanh thứ hai (13) và ghi nhiều bàn thắng từ đó (ba).

Nhân vật làm nên sự khác biệt là Nico Paz. Tiền vệ 21 tuổi này đã trở thành bánh răng tấn công có ảnh hưởng nhất của Fabregas. Hoạt động giữa các tuyến trong vai trò số 10, Paz mang lại sức sống cho toàn bộ cấu trúc của Como. Anh là cầu thủ duy nhất có mặt trong ít nhất 43 chuỗi tấn công kết thúc bằng cú sút nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Serie A kể từ đầu mùa trước (265).

Paz đã được gọi lên tuyển Argentina kể từ tháng 10 năm ngoái. Real Madrid cũng đặt điều khoản mua lại đến năm 2027 – một minh chứng cho tốc độ thăng tiến của anh. Paz không chỉ là một phần quan trọng của Como; anh là người nâng tầm đội bóng.

Sự trỗi dậy của Como còn có sự hỗ trợ từ anh em tỷ phú Hartono – những ông chủ giàu nhất Serie A. Điều này không làm giảm đi tài năng huấn luyện của Fabregas, mà chỉ làm rõ hơn tham vọng của câu lạc bộ. Fabregas, HLV trẻ thứ hai tại Serie A, đã từ chối Inter và Leverkusen để tiếp tục dự án này. Ảnh hưởng từ Wenger, Guardiola, Mourinho, Conte là rõ ràng, nhưng nguyên tắc của Como không phải đi mượn; chúng hiện đại, rõ ràng và dứt khoát.

Nói một cách đơn giản, Como đang hành động với mục đích rõ ràng: một bản sắc riêng, một HLV với những ý tưởng tươi mới, một đội hình tiềm năng và một chiến dịch đang vượt xa dự kiến. Trên bờ Hồ Como, họ không chỉ giữ cho mình không bị chìm. Họ đã bắt đầu tạo ra những con sóng lớn.

LONG KHANG