Ngày 17-12, FIFA chính thức công bố khoản phân bổ kỷ lục 727 triệu USD cho World Cup mùa hè năm sau, trong đó 655 triệu USD sẽ được sử dụng cho tiền thưởng. Cũng nhờ khoản tiền kỷ lục này, tiền thưởng cho các danh hiệu đã tăng lên đáng kể.

Nhà vô địch World Cup 2026 sẽ nhận được 50 triệu USD

Theo thông báo chính thức của FIFA, nhà vô địch World Cup 2026 sẽ nhận được 50 triệu USD – Một khoản tăng đáng ghi nhận. Còn nhớ, Argentina vô địch World Cup 2022 nhận 42 triệu USD, nhiều hơn 4 triệu USD so với tiền thưởng của Pháp từ FIFA năm 2018.

Năm 2022, FIFA dành 440 triệu USD vào quỹ thưởng World Cup, tăng 40 triệu so với năm 2018. Tại World Cup 2014 ở Brazil, tổng tiền thưởng là 358 triệu USD. Điều đó có nghĩa tiền thưởng World Cup đã tăng 23% trong hai kỳ. Nhưng nếu tính từ 2014 thì số tiền thưởng đã tăng gấp đôi sau 3 kỳ.

Thông báo chính thức của FIFA:

Hội đồng FIFA đã họp tại Doha, Qatar, trước thềm vòng chung kết Cúp Liên lục địa và đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến sự phát triển và quản lý bóng đá trẻ.

Sau lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup tại Washington D.C., vào ngày 5-12-2025, Hội đồng FIFA đã phê duyệt khoản đóng góp tài chính kỷ lục 727 triệu USD, sẽ được phân bổ để hỗ trợ World Cup 2026.

Phần lớn nhất – 655 triệu USD, tăng 50% so với giải đấu trước – sẽ được phân bổ làm tiền thưởng cho 48 đội tham gia, như sau:

Vô địch: 50 triệu USD

Á quân: 33 triệu USD

Hạng 3: 29 triệu USD

Hạng 4: 27 triệu USD

Hạng 5-8: 19 triệu USD

Hạng 9-16: 15 triệu USD

Hạng 17-32: 11 triệu USD

Hạng 33-48: 9 triệu USD

Ngoài ra, mỗi đội tham gia sẽ nhận được 1,5 triệu USD cho chi phí chuẩn bị, có nghĩa là tất cả các liên đoàn thành viên tham gia được đảm bảo ít nhất 10,5 triệu USD cho giải đấu năm sau. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố: "World Cup 2026 cũng sẽ là một bước đột phá về đóng góp tài chính cho bóng đá toàn cầu".

HOÀNG HÀ