UEFA cảnh báo FIFA tạo tiền lệ nguy hiểm nếu hoãn án treo giò tuyển thủ Mỹ

Trong thông cáo phát đi ngày 6-7 (giờ địa phương), Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) khẳng định Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã tạo ra một ngoại lệ chưa từng có khi cho phép tiền đạo Folarin Balogun đủ điều kiện ra sân ở trận vòng 1/8 World Cup 2026 giữa Mỹ và Bỉ, dù tiền đạo của đội chủ nhà trước đó nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng Bosnia & Herzegovina.

Tiền đạo Folarin Balogun nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Theo quy định tại World Cup 2026, cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị treo giò tối thiểu 1 trận kế tiếp. Tuy nhiên, FIFA đã viện dẫn Điều 27 trong Bộ luật Kỷ luật để tạm hoãn việc thi hành án trong thời gian 1 năm, đồng nghĩa Balogun vẫn có thể góp mặt ở trận đấu loại trực tiếp. Tiền đạo này hiện là chân sút số 1 của tuyển Mỹ tại World Cup 2026 với 3 bàn thắng.

UEFA cho rằng quy định về án treo giò sau thẻ đỏ là nguyên tắc bắt buộc, không phải điều khoản có thể linh hoạt diễn giải. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu nhấn mạnh luật thi đấu là nền tảng bảo đảm sự công bằng, minh bạch và tính toàn vẹn của các giải đấu. Theo UEFA, khi chính đơn vị ban hành luật tạo ra ngoại lệ giữa lúc giải đấu đang diễn ra, uy tín của World Cup cũng như niềm tin vào hệ thống kỷ luật sẽ bị ảnh hưởng.

Thông cáo của UEFA nêu rõ việc đình chỉ án treo giò trong trường hợp của Balogun là quyết định "không thể hiểu nổi và không thể biện minh". Tổ chức này đồng thời cảnh báo FIFA đã tạo ra tiền lệ nguy hiểm, bởi các đội tuyển khác hoàn toàn có thể yêu cầu được áp dụng cách xử lý tương tự trong những trường hợp phát sinh sau này.

Tranh cãi càng trở nên gay gắt khi Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đề nghị xem xét lại án phạt dành cho Balogun. Sau khi FIFA công bố quyết định, ông Trump cũng đăng lời cảm ơn trên mạng xã hội vì tổ chức này đã "làm điều đúng đắn".

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Bỉ đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA và đang chờ phán quyết trước cuộc đối đầu với Mỹ. Chính HLV Rudi Garcia của đội tuyển quốc gia ở buổi họp báo trước vòng 1/8 World Cup 2026 cũng mỉa mai quyết định của FIFA khi ví ngày 5-7 (ngày FIFA thông báo Balogun đủ điều kiện thi đấu - PV) "giống ngày Cá tháng Tư" (Ngày quốc tế Nói dối). Những phản ứng liên tiếp từ UEFA và Bỉ cho thấy vụ việc đang làm gia tăng căng thẳng giữa các bên, đồng thời đặt FIFA trước sức ép lớn về tính nhất quán trong việc áp dụng các quy định kỷ luật ở phần còn lại của World Cup 2026 và cũng như cả những giải đấu trong tương lai mà họ tổ chức.

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HỮU THÀNH