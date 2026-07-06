Đội tuyển Bỉ phẫn nộ trước việc FIFA hoãn án treo giò Balogun

HLV đội tuyển Bỉ, Rudi Garcia cho biết ông nghĩ đó là một trò đùa khi lần đầu tiên nghe tin tiền đạo người Mỹ, Folarin Balogun được phép thi đấu trong trận vòng 16 đội hôm thứ Hai, trong khi Liên đoàn bóng đá Bỉ tuyên bố họ đang “xem xét tất cả các lựa chọn khả thi” để phản đối quyết định gây sốc của FIFA.

FIFA dỡ bỏ án treo giò của Folarin Balogun (20) cho phép anh thi đấu trong trận gặp Bỉ.

Balogun ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Mỹ, nhưng đã nhận thẻ đỏ ở phút 64 sau một thời gian dài xem xét VAR về pha phạm lỗi thô bạo với hậu vệ Tarik Muharemovic của Bosnia. Tuyển Mỹ đã giữ vững tỷ số 2-0 và giành chiến thắng chung cuộc trong trận đấu vòng 32 đội.

Phản hồi ban đầu từ FIFA là quyết định của trọng tài Raphael Claus không thể kháng cáo, và Balogun sẽ phải nhận án treo giò một trận, điều này sẽ buộc anh phải bỏ lỡ trận đấu vòng 16 gặp tuyển Bỉ vào thứ Hai. Tuy nhiên, sáng Chủ nhật, FIFA thông báo rằng án treo giò của Balogun sẽ được dỡ bỏ, cho phép anh thi đấu trong trận gặp Bỉ, và thay vào đó cầu thủ này sẽ bị quản chế trong thời hạn một năm.

“Tôi không biết rằng tại World Cup, ngày 5-7 thực chất là ngày 1-4, đó là ngày Cá tháng Tư”, Garcia nói trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật. Ông nói thêm rằng tuyên bố dài của Liên đoàn, nhấn mạnh tính chất chưa từng có của quyết định của FIFA cũng như việc nó đi ngược lại với các hướng dẫn mà FIFA đã đưa ra trước giải đấu về việc tự động đình chỉ thi đấu đối với bất kỳ cầu thủ nào nhận thẻ đỏ, không chỉ nhằm mục đích bảo vệ đội tuyển Bỉ. “Chúng tôi không bảo vệ đội tuyển quốc gia hay Liên đoàn. Chúng tôi đang bảo vệ bóng đá”, Garcia nói.

Việc Balogun, chân sút đã ghi 4 bàn cho đội tuyển chủ nhà Mỹ, sẵn sàng ra sân vào giờ chót có thể làm phức tạp thêm thách thức mà hàng phòng ngự tuyển Bỉ phải đối mặt. “Nếu điều đó được thực hiện sớm hơn, có lẽ chúng tôi đã có thể chuẩn bị tinh thần tốt hơn”, thủ môn Thibaut Courtois của Bỉ nói. “Balogun là một tiền đạo rất nhanh. Có lẽ là một kiểu cầu thủ khác so với Ricardo Pepi. Họ có rất nhiều cầu thủ chất lượng ở tuyến trên... Nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng. Chúng tôi sẽ ra sân. Họ có 11 cầu thủ, không chỉ Balogun”.

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