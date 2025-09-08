U23 Việt Nam và nỗi lo ở hàng tấn công

Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành 2 trận toàn thắng trước U23 Bangladesh và U23 Singapore tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, tạm giữ ngôi đầu bảng. Dù vậy, các cổ động viên tỏ ra lo ngại khi chứng kiến chất lượng khá thấp của các chân sút.

Hai trận vừa qua, U23 Việt Nam áp đảo đối phương ở mọi thông số kỹ thuật nhưng chỉ ghi được 3 bàn là hiệu suất rất thấp. Riêng trận gặp Singapore, phải đợi đến cuối trận tình hình mới được khơi thông với pha lập công của Văn Thuận. Bàn thắng duy nhất trên giúp đội chủ nhà đạt 6 điểm qua 2 trận nhưng đi kèm là những âu lo.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Mọi người cũng thấy chúng tôi đã có rất nhiều tình huống nguy hiểm nhưng thủ môn của Singapore đã chơi xuất sắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện khả năng dứt điểm để tận dụng tốt hơn các cơ hội trong những trận tới”.

Viktor Lê ghi 1 trong 3 bàn của U23 Việt Nam từ đầu giải. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Đối phương chủ trương đá phòng ngự số đông ngay từ đầu trận, lùi thấp đội hình đã giúp hàng công U23 Việt Nam dễ đá hơn, vận dụng nhiều miếng phối hợp xung quanh vòng 16,50m của Singapore nhưng hiệu suất ghi bàn vẫn còn hạn chế. Có thể thủ môn Yazid thi đấu xuất thần hay cũng có chút kém may mắn khi cột dọc, xà ngang đã cứu cho đội này 2 bàn thua, nhưng thực tế phải nhìn nhận hàng công của U23 Việt Nam đang thiếu “chân tiền”.

Điều đó lý giải vì sao nhiều lần HLV Kim Sang-sik đề nghị các CLB tạo cơ hội nhiều hơn nữa cho các cầu thủ nội ra sân ở những vị trí mà đội tuyển đang gặp khó khăn như ở hàng công. Hiện tại, ông Kim còn đang chờ sự bình phục của Bùi Vĩ Hào, nhưng đó là câu chuyện của SEA Games 33. Trước mắt là dốc sức để vượt qua Yemen vào ngày 9-9.

U23 Việt Nam đang có ưu thế là chỉ cần hòa cũng giành ngôi nhất bảng. Nhưng bóng đá vốn khó lường và U23 Yemen không hề đơn giản qua 2 trận vừa qua. Họ vận hành lối chơi chắc chắc dựa vào nền tảng thể hình, thể lực rất tốt. “Chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng và có sự chuẩn bị chu đáo. Với chất lượng của đội hình hiện tại, tôi tự tin Việt Nam có thể giành chiến thắng. Yemen có hàng thủ chắc chắn, thể hình tốt nhưng chúng tôi sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ để khai thác khoảng trống phía sau”.

Theo điều lệ giải, 11 đội dẫn đầu các bảng vòng loại và 4/11 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng chung kết. Với những gì đang diễn ra ở bảng C thì Việt Nam (hiệu số 3/0) và Yemen (3/1) rất khó hy vọng tranh suất vớt nếu thua trận cuối. Hiệu số bàn thắng bại của cả hai đội sẽ rất thấp, khó có cửa để tranh đua với những đội nhì các bảng còn lại. Vì thế, cuộc đấu với Yemen vào tối 9-9 là thử thách lớn cho các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

QUỐC CƯỜNG