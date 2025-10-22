U22 Việt Nam và mục tiêu giành HCV SEA Games 33

Các đối thủ của đội tuyển U22 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 33 đã được xác định. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Kim Sang-sik không rơi vào bảng đấu 4 đội, song việc phải chạm trán U22 Malaysia - đối thủ được đánh giá cao ở khu vực, ngay từ vòng bảng chắc chắn sẽ là thử thách đáng kể.

Tương tự U22 Indonesia, bóng đá Malaysia đang đẩy mạnh chiến lược xây dựng lớp kế cận cho đội tuyển quốc gia. Sau giai đoạn tái thiết lực lượng, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tiếp tục chú trọng đầu tư cho lứa cầu thủ trẻ, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa U22 và đội tuyển quốc gia. Không loại trừ khả năng, họ sẽ tiếp tục triển khai chính sách thu hút cầu thủ gốc Malaysia đang thi đấu ở nước ngoài trở về khoác áo đội tuyển trẻ - chiến lược đã giúp U22 Indonesia gặt hái thành công với tấm HCV SEA Games 32 và chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 vừa qua.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam sắp bước vào đợt tập huấn cao điểm chuẩn bị cho SEA Games 33. Ảnh: Thanh Quốc

Trong khi đó, U22 Việt Nam đang có sự chuẩn bị khá bài bản. Nhóm 8 cầu thủ vừa tham gia tập luyện cùng đội tuyển quốc gia ở hai trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 đã mang lại nguồn kinh nghiệm quý giá cho đội hình trẻ. Cùng thời điểm, đội U22 Việt Nam cũng đã hoàn tất chuyến tập huấn tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhằm kiểm nghiệm đội hình và thử nghiệm chiến thuật.

Giai đoạn quan trọng nhất sẽ diễn ra trong đợt tập trung tháng 11 tới, khi đội sang Trung Quốc dự giải giao hữu quốc tế U22 với sự góp mặt của U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan và chủ nhà U22 Trung Quốc. Đây được xem là bài kiểm tra chất lượng cao giúp các cầu thủ trẻ rèn bản lĩnh thi đấu, hoàn thiện kỹ năng, đồng thời là bước chạy đà quan trọng trước SEA Games 33 và xa hơn là vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tại giải đấu này, HLV Kim Sang-sik sẽ trực tiếp cầm quân sau hai đợt tập trung trước đó giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh tạm quyền để ông chuyên tâm cùng đội tuyển quốc gia. Ba trận đấu ở Trung Quốc sắp tới sẽ là dịp để ông Kim định hình bộ khung tốt nhất cho U22 Việt Nam. Đặc thù của bóng đá trẻ là luôn có tính biến động cao, khi nhiều cầu thủ có thể quá tuổi hoặc được đôn lên tuyển quốc gia, buộc ban huấn luyện phải liên tục làm mới lực lượng.

Dẫu vậy, HLV Kim Sang-sik đang có nền tảng thuận lợi: hai năm liên tiếp (2024, 2025), ông cùng lứa cầu thủ hiện nay đã mang về chức vô địch U23 Đông Nam Á, khẳng định bản lĩnh và tính ổn định trong hệ thống đào tạo trẻ. Với quỹ thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và những tính toán phù hợp để nâng cao quỹ trận quốc tế, U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu lọt vào trận chung kết SEA Games 33, tiếp nối truyền thống thành công của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường khu vực.

QUỐC CƯỜNG