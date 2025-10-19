Bóng đá trong nước

U22 Việt Nam cùng bảng Malaysia, Lào ở SEA Games 33

SGGPO

Kết quả bốc thăm cho môn bóng đá được Ban tổ chức SEA Games 33 (Thái Lan) tiến hành vào trưa 19-10, Ở môn bóng đá nam, đội U22 Việt Nam vào bảng B cùng với U22 Malaysia và U22 Lào.

U22 Việt Nam thắng Malaysia ở SEA Games 32
U22 Việt Nam thắng Malaysia ở SEA Games 32

Thái Lan quyết định giữ nguyên điều lệ như kỳ SEA Games 32 là giới hạn cầu thủ ở độ tuổi U22, không được bổ sung cầu thủ ngoài độ tuổi này. Các trận đấu tại Đại hội lần này cũng được xem như bước chuẩn bị quan trọng cho các đội tham dự VCK U23 châu Á 2026 rà soát đội hình.

Theo kết quả bốc thăm, U22 Việt Nam vào bảng B cùng với Malaysia và Lào. Bảng A gồm các đội Thái Lan, Campuchia và Timor Leste; trong khi đó bảng C gồm Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore. Đáng chú ý ở kỳ SEA Games này là vắng mặt Brunei ở môn bóng đá sân 11 người lẫn futsal.

z4328105333918_f3d560f0a40d2ebd7965cd9eca0411bc.jpg

Đây cũng là lần đầu tiên vòng loại bảng môn bóng đá nam được chia thành 3 bảng, chọn 3 đội nhất và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào tranh bán kết. Môn bóng đá nam sẽ tổ chức ở ba tỉnh đăng cai là Bangkok, Chonburi và Songkhla. Vòng bán kết và chung kết nam sẽ diễn ra tại Bangkok.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9-12 đến 20-12. Môn bóng đá có đủ bốn nội dung là bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Việt Nam đặt mục tiêu là cả 4 đội tranh tài phải lọt vào chung kết; trong khi Thái Lan đặt mục tiêu giành cả 4 bộ Huy chương vàng. Đội U22 Việt Nam giành Huy chương vàng ở 3 kỳ SEA Games 1959, 2019 và 2021. Ở kỳ gần nhất, năm 2023 giành Huy chương đồng sau khi thắng Myanmar ở trận tranh hạng Ba.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

VCK U23 châu Á 2026 Songkhla Chonburi U22 SEA Games 32 Futsal SEA Games 33 Bóng đá nam U22 VN Đông Timor

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn