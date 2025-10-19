U22 Việt Nam cùng bảng Malaysia, Lào ở SEA Games 33

Kết quả bốc thăm cho môn bóng đá được Ban tổ chức SEA Games 33 (Thái Lan) tiến hành vào trưa 19-10, Ở môn bóng đá nam, đội U22 Việt Nam vào bảng B cùng với U22 Malaysia và U22 Lào.

U22 Việt Nam thắng Malaysia ở SEA Games 32

Thái Lan quyết định giữ nguyên điều lệ như kỳ SEA Games 32 là giới hạn cầu thủ ở độ tuổi U22, không được bổ sung cầu thủ ngoài độ tuổi này. Các trận đấu tại Đại hội lần này cũng được xem như bước chuẩn bị quan trọng cho các đội tham dự VCK U23 châu Á 2026 rà soát đội hình.

Theo kết quả bốc thăm, U22 Việt Nam vào bảng B cùng với Malaysia và Lào. Bảng A gồm các đội Thái Lan, Campuchia và Timor Leste; trong khi đó bảng C gồm Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore. Đáng chú ý ở kỳ SEA Games này là vắng mặt Brunei ở môn bóng đá sân 11 người lẫn futsal.

Đây cũng là lần đầu tiên vòng loại bảng môn bóng đá nam được chia thành 3 bảng, chọn 3 đội nhất và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào tranh bán kết. Môn bóng đá nam sẽ tổ chức ở ba tỉnh đăng cai là Bangkok, Chonburi và Songkhla. Vòng bán kết và chung kết nam sẽ diễn ra tại Bangkok.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9-12 đến 20-12. Môn bóng đá có đủ bốn nội dung là bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Việt Nam đặt mục tiêu là cả 4 đội tranh tài phải lọt vào chung kết; trong khi Thái Lan đặt mục tiêu giành cả 4 bộ Huy chương vàng. Đội U22 Việt Nam giành Huy chương vàng ở 3 kỳ SEA Games 1959, 2019 và 2021. Ở kỳ gần nhất, năm 2023 giành Huy chương đồng sau khi thắng Myanmar ở trận tranh hạng Ba.

CAO TƯỜNG