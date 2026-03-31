U20 nữ Việt Nam tự tin trước trận ra quân gặp U20 Trung Quốc

Vòng chung kết giải bóng đá U20 nữ châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 1-4 tại Thái Lan. Các cầu thủ Việt Nam sẽ khởi đầu mục tiêu phục tại giải bằng cuộc so tài với đội U20 nữ Trung Quốc, đối thủ được đánh giá cao nhất tại bảng A.

HLV Okiyama Masahiko (bìa phải) cùng HLV các đội ở bảng A tại buổi họp báo trưa 31-3.

Chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị tại buổi họp báo vào trưa 31-3, HLV trưởng đội tuyển U20 nữ Việt Nam ông Okiyama Masahiko cho biết đội đã hội quân từ sớm và trải qua nhiều giai đoạn tập luyện, thi đấu giao hữu quan trọng: “Chúng tôi tập trung tại Hà Nội từ sau Tết Nguyên Đán. Sau đó, đội có chuyến tập huấn tới Trung Quốc và thi đấu giao hữu cùng các CLB tại đây để luyện tập. Khi trở về Việt Nam, chúng tôi cũng có một số trận giao hữu trước khi đến Thái Lan”.

Đánh giá về các đối thủ tại vòng bảng, HLV Okiyama Masahiko nhận định các đội đều rất mạnh, có trình độ chuyên môn cao và sẽ tạo ra nhiều thử thách cho U20 nữ Việt Nam nhưng: “Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị tốt và có tinh thần tốt để đối mặt với thử thách. Toàn đội và ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ. Hy vọng ngày mai sẽ có kết quả tích cực”.

U20 nữ Việt Nam quyết tâm đạt kết quả tốt ở trận ra quân gặp đội Trung Quốc vào ngày 31-3. Ảnh: VFF

Bên cạnh mục tiêu thi đấu và tích lũy điểm số, HLV trưởng đội tuyển U20 nữ Việt Nam cũng nhấn mạnh việc góp mặt tại VCK là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm: “Ngoài thành tích, việc được thi đấu tại VCK với các đội mạnh ở châu Á là cơ hội tốt để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, hướng tới đội tuyển quốc gia trong tương lai gần”.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân gặp U20 nữ Trung Quốc lúc 16 giờ ngày 1-4 trên sân vận động Nonthaburi, Bangkok (Thái Lan). Hai đội còn lại của bảng này là chủ nhà Thái Lan và Bangladesh.

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ 1-4 đến 18-4-2026. Bốn đội có thành tích tốt nhất ở vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026 sẽ đại diện châu Á tham dự U20 nữ World Cup 2026 được tổ chức tại Ba Lan.

LÊ ANH