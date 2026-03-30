Lưu Hoàng Vân quyết tâm cùng U20 nữ Việt Nam “săn” vé đi dự World Cup

Chiều 30-3, đội tuyển U20 nữ Việt Nam tiến hành buổi tập thứ hai tại Bangkok (Thái Lan) trong quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết (VCK) U20 nữ châu Á 2026, đồng thời cũng là vòng loại U20 nữ World Cup 2026.

Lưu Hoàng Vân, chân sút hàng đầu của U20 nữ Việt Nam

Chia sẻ trước buổi tập, tiền đạo Lưu Hoàng Vân cho biết đội tuyển đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian qua: “Đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã tập luyện và chuẩn bị rất nghiêm túc, tuân thủ theo đấu pháp của ban huấn luyện trong thời gian qua để chuẩn bị cho giải U20 nữ châu Á 2026”.

Nhận định về đối thủ tại bảng A, Hoàng Vân đánh giá U20 nữ Trung Quốc là thử thách lớn đối với đội tuyển: “Theo tôi, U20 nữ Trung Quốc là đối thủ rất mạnh, thậm chí là mạnh nhất bảng A. Nhưng thời gian qua, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã có sự tập luyện rất kỹ và ban huấn luyện đã đưa ra những đối sách để chuẩn bị cho cuộc so kè này, nhằm có kết quả tốt nhất”.

Đây là lần thứ hai Hoàng Vân góp mặt tại VCK U20 nữ châu Á. Nữ cầu thủ bày tỏ quyết tâm cùng toàn đội hướng tới mục tiêu lớn: “Đây là lần thứ hai em tham dự vòng chung kết U20 châu Á, vì thế em rất quyết tâm cùng các đồng đội hướng tới việc góp mặt tại World Cup”.

Hoàng Vân cũng khẳng định sẽ nỗ lực tối đa nếu được trao cơ hội ra sân: “Quyết tâm của em là sẽ cố gắng thi đấu thật tốt nếu được vào sân và nỗ lực hoàn thành mục tiêu cao nhất của đội U20 nữ Việt Nam”.

Theo kế hoạch, đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì lịch tập luyện tại Bangkok để hoàn thiện chuyên môn, nâng cao thể trạng và tinh thần trước khi bước vào hành trình thi đấu tại VCK U20 nữ châu Á 2026.

LÊ ANH