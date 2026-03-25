U20 nữ Việt Nam thắng cách biệt U20 Uzbekistan

Nhằm chuẩn bị cho VCK U20 nữ châu Á 2026 diễn ra vào đầu tháng 4 tại Thái Lan, các cầu thủ U20 Việt Nam hiện đang tập huấn và thi đấu giao hữu tại TPHCM. Sau khi thua đội nữ TPHCM 1-2 hồi tuần qua, đội đã thắng U20 Uzbekistan 4-0 với cú đúp bàn thắng của Lê Thị Trang.

U20 nữ Việt Nam chạy đà thuận lợi cho VCK U20 nữ châu Á 2026.

Lấn lướt về chất lượng đội hình, các cầu thủ Việt Nam đã sớm vươn lên dẫn trước ở phút 23. Từ tình huống tấn công nhanh hiệu quả, tiền đạo Lê Thị Trang cướp bóng ngay trước vòng cấm đối phương trước khi tung cú sút xa đẹp mắt, mở tỷ số trận đấu.

Sau đó 10 phút, U20 nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt sau tình huống đối phương phạm lỗi. Từ pha phối hợp đá phạt, Lê Thị Trang tiếp tục tỏa sáng với cú sút chân trái chuẩn xác, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0. Mọi chuyện như sớm an bài ở phút 44 khi Khánh Vy đánh đầu ghi bàn thắng nâng tỷ số 3-0 cho đội chủ nhà.

Ảnh: VFF

Sang hiệp hai, U20 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Phút 60, tiền vệ Lê Hồng Yêu có pha chọc khe tinh tế để Lưu Hoàng Vân băng xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 4-0.

Chung cuộc, U20 nữ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U20 Uzbekistan. Theo kế hoạch, đội U20 Việt Nam còn thêm 1 trận giao hữu trước khi chốt danh sách lên đường sang Thái Lan dự giải.

Tin liên quan Tuyết Ngân lập cú đúp trong trận nữ TPHCM thắng U20 nữ Việt Nam 2-1

QUỐC CƯỜNG