Bóng đá trong nước

U20 nữ Việt Nam dừng bước ở Tứ kết U20 nữ châu Á 2026

SGGPO

Điều bất ngờ đã không xảy ra khi đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã để thua U20 nữ Nhật Bản ở trận Tứ kết VCK U20 nữ châu Á 2026 với tỷ số cách biệt 0-4 vào chiều 11-4 trên sân Pathum Thani (Thái Lan).

U20 nữ Nhật Bản quá mạnh so với các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: VFF
U20 nữ Nhật Bản quá mạnh so với các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: VFF

U20 Nhật Bản vốn được đánh giá mạnh hơn, thậm chí là ứng viên cho ngôi vô địch giải lần này nên không bất ngờ khi họ sớm giành quyền kiểm soát thế trận và đẩy bóng tấn công dồn dập bên phần sân đội U20 nữ Việt Nam.

Trước sức ép lớn, các cầu thủ Việt Nam chủ động lùi sâu đội hình, tập trung phòng ngự và tìm kiếm cơ hội phản công. Tuy nhiên, những nỗ lực đẩy bóng qua phần sân đội Nhật Bản là điều không dễ trước sự lấn lướt của bóng đến từ Đông Á. Tổ chức phòng ngự chặt chẽ ngay từ đầu, hàng thủ U20 nữ Việt Nam chỉ có thể đứng vững đến phút 18.

Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, bóng bật ra đúng vị trí của Mao Itamura và cầu thủ này dứt điểm cận thành mở tỷ số cho U20 nữ Nhật Bản. Những phút cuối hiệp một, đại diện Đông Á tiếp tục gia tăng sức ép và có thêm hai bàn thắng liên tiếp ở phút 45+1 do công của Rinka Higuchi và phút 45+2 do công của Fukushima, qua đó khép lại hiệp đấu đầu tiên với lợi thế 3-0.

670238271_18099258613997261_7122960341631996473_n.jfif

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi U20 nữ Nhật Bản vẫn kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Phút 61, Mao Itamura hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm nâng tỷ số lên 4-0. Trong thời gian còn lại, U20 nữ Việt Nam nỗ lực tổ chức lại đội hình, song trước đối thủ có khả năng cầm bóng và tổ chức lối chơi vượt trội, các cơ hội rõ rệt là không nhiều.

Thua chung cuộc 0-4, các cô gái U20 nữ Việt Nam dừng bước tại vòng tứ kết VCK U20 nữ châu Á 2026. Sớm khép lại hành trình tại giải châu Á 2026, nhưng các cô gái Việt Nam có cơ hội trải nghiệm trước những đối thủ mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản, kể cả Thái Lan để tiếp tục hoàn thiện chuyên môn và hướng tới những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

LÊ ANH

Từ khóa

Mao Itamura U20 nữ Việt Nam U20 nữ Nhật Bản Giải châu Á 2026 U20 Phút 45+1 U20 Nhật Bản Fukushima Đẩy bóng Phút 18

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn