U15 nữ Việt Nam giành chiến thắng trước U15 nữ Tasmania

Đội tuyển U15 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng đầu tiên tại giải giao hữu quốc tế do LĐBĐ Australia tổ chức khi vượt qua CLB U15 nữ Tasmania vào sáng 11-4.

Sau trận hòa 1-1 trước đội U15 nữ Queensland Maroon ở trận ra quân ngày 10-4, đội tuyển U15 nữ Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại đội U15 nữ Tasmania với tỷ số 3-1 trong trận đấu thứ hai tại giải giao hữu quốc tế ở Australia diễn ra sáng 11-4.

Phút 4, từ đường chuyền trả ngược của đồng đội, Nguyễn Quỳnh Lâm tung cú sút xa hiểm hóc từ khoảng 25m vào góc chết, mở tỷ số 1-0 cho U15 nữ Việt Nam. Phút 23, Lê Thị Bảo Trâm nhân đôi cách biệt sau một pha dứt điểm chính xác. Đến phút 30, Ma Ngọc Ánh tiếp tục ghi bàn, giúp đội tuyển tạo lợi thế 3-0 ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, đội bạn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 50 sau tình huống đá phạt góc thành bàn. Dù vậy, U15 nữ Việt Nam vẫn duy trì thế trận chắc chắn để bảo toàn chiến thắng. Chung cuộc, các cô gái trẻ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-1, qua đó có thêm sự tự tin trước trận đấu tiếp theo gặp Đội U15 nữ NSW Sky vào ngày 12-4.

Những trận đấu tại giải là cơ hội bổ ích cho các cầu thủ trẻ nữ Việt Nam cọ xát tích lũy kinh nghiệm trận mạc quốc tế để chuẩn bị tốt cho tương lai.

LÊ ANH