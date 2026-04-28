U19 Việt Nam gặp khó về lực lượng trong ngày đầu hội quân

Trong kế hoạch chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U19 Việt Nam đã chính thức hội quân vào ngày 28-4. Giải này cũng được tính cho vòng loại U20 châu Á 2027 nên được VFF đặc biệt chú trọng.

Thành công của các đàn em U17 vừa qua sẽ tiếp sức cho U19 Việt Nam bước vào giải Đông Nam Á 2026. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Ở đợt hội quân lần này, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cùng các cộng sự tiếp tục xây dựng kế hoạch chuyên môn với danh sách 41 cầu thủ. Mục tiêu là hoàn thiện bộ khung đội hình tối ưu nhất, đảm bảo sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu khu vực sắp tới cũng như các nhiệm vụ quốc tế trong tương lai.

Tuy nhiên, Ban huấn luyện đang đối diện với không ít khó khăn trong việc tập hợp đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Nhiều cầu thủ trong độ tuổi U19 hiện đang thi đấu cho các CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và Giải hạng Nhì quốc gia, khiến việc hội quân không thể diễn ra đồng bộ ngay từ đầu. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 cũng vướng lịch thi tốt nghiệp THPT trùng với thời điểm diễn ra Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.

HLV Yutaka Ikeuchi cùng các học trò có chuyến tập huấn tại Nhật Bản vào tháng 5 trước khi vào giải.

Trong số những gương mặt chưa thể góp mặt ở giai đoạn đầu đợt tập huấn có thể kể đến thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc (SLNA), hậu vệ Đinh Quang Kiệt, tiền đạo Trần Gia Bảo (HAGL), hậu vệ Nguyễn Quốc Khánh (PVF), Nguyễn Văn Bách, Hoàng Trọng Duy Khang (PVF), tiền đạo Lê Phát (Ninh Bình), tiền đạo Lê Văn Hoàn (Thanh Hóa), tiền vệ Nguyễn Văn Khánh (Hà Tĩnh), tiền vệ Đậu Hồng Phong, tiền đạo Nguyễn Thiên Phú (Trẻ Hà Nội)… Đây đều là những cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn và nằm trong kế hoạch nhân sự của đội tuyển.

Việc thiếu vắng một số trụ cột trong giai đoạn đầu đặt ra thách thức không nhỏ cho Ban huấn luyện trong quá trình lắp ghép đội hình và xây dựng lối chơi. Tuy vậy, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ khác thể hiện năng lực, qua đó gia tăng tính cạnh tranh và chiều sâu lực lượng.

Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29-4. Đội sẽ có chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18-5 đến 26-5, trước khi tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 1-6 đến 15-6-2026. Lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu của giải sẽ được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tiến hành vào ngày 8-5 tới.

LÊ ANH