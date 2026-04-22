Bóng đá trong nước

U17 Việt Nam tái đấu cùng U17 Malaysia ở trận chung kết Đông Nam Á 2026

SGGPO

Giành chiến thắng thuyết phục trước các nhà đương kim vô địch U17 Australia ở trận bán kết vào tối 22-4, đoàn quân của HLV Roland sẽ gặp lại U17 Malaysia trong trận chung kết để rộng cửa giành ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Vượt qua U17 Australia ở trận bán kết, các cầu thủ trẻ Việt Nam đến gần với danh hiệu vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Ảnh: VFF

U17 Australia thực sự là đối thủ đáng gờm khi tiếp cận trận đấu với lối chơi tấn công nhanh, tốc độ nhờ vào thể hình và thể lực tốt. Họ đã gây khó khăn cho hàng phòng ngự U17 Việt Nam, thậm chí còn sớm đặt các cầu thủ áo đỏ vào thế thử thách cao độ qua bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Cú sút xa đẹp mắt của Becvinovski “găm” bóng vào góc cao khung thành U17 Việt Nam ghi bàn dẫn trước 1-0 cho Australia.

Đáng khen cho các cầu thủ áo trắng đỏ khi không hề nao núng dù bị thủng lưới trước. U17 Việt Nam dâng cao đội hình tấn công nhằm cố gắng sớm tìm bàn gỡ. Thế trận đôi công, “ăn miếng trả miếng” của các cầu thủ Việt Nam đã gây khó khăn cho hàng phòng ngự Australia. Phút 38, tình huống tranh cãi xảy ra khi Sỹ Bách bị phạm lỗi trong vòng 16m50, ban đầu trọng tài chỉ tay vào chấm phạt 11m. Nhưng sau khi tham khảo VAR đã thay đổi quyết định khi cho rằng hậu vệ Australia không phạm lỗi.

674659064_1291517333182177_5361170791351363172_n.jpg

Đến cuối hiệp 1, những nỗ lực của U17 Việt Nam cũng được đền đáp. Lần này, Đại Nhân bị phạm lỗi trong vòng 16m50 và sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho các cầu thủ Việt Nam hưởng quả đá phạt 11m. Cú sút của Đại Nhân đưa bóng trúng cột dọc, nhưng ngay sau đó Mạnh Cường lao nhanh vào đánh đầu cận thành ghi bàn cho đội nhà.

Lên tinh thần sau bàn gỡ, các cầu thủ Việt Nam càng thi đấu hưng phấn và ghi tiếp bàn nâng tỷ số 2-1 vào phút 60 từ pha dàn xếp đẹp mắt, được kết thúc bằng cú đệm bóng cận thành của Nguyễn Lực. Vào cuối trận, Australia chỉ còn 10 người sau khi Marucs lãnh thẻ đỏ do phạm lỗi nguy hiểm với Nguyễn Lực.

Thắng 2-1 chung cuộc, U17 Việt Nam sẽ gặp lại U17 Malaysia trong trận tranh chung kết vào ngày 24-4 khi đội bóng này thắng U17 Lào 3-0 ở trận bán kết 1.

QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

U17 Việt Nam U17 Australia Sỹ Bách Nguyễn Lực U17 Lào Đại nhân U17 Malaysia Phút 38 Phút 60 Nao núng

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn