HLV Cristiano Roland thận trọng trước sức mạnh của U17 Australia

Hai trận bán kết của giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào ngày 22-4, trong đó cuộc so tài giữa U17 Việt Nam và U17 Australia được nhận định như trận chung kết sớm.

HLV trưởng cùng đại diện cầu thủ hai đội tại buổi họp báo trưa 21-4.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu vào trưa 21-4, HLV trưởng Cristiano Roland khẳng định đội tuyển U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng bước vào thử thách lớn trước đương kim vô địch U17 Australia. Nhà cầm quân người Brazil thừa nhận, Australia là đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt, cũng như sở hữu lực lượng được thi đấu thường xuyên. “Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ và nắm được những điểm mạnh của đội tuyển Australia. Họ chắc chắn là một đối thủ rất đáng gờm”, HLV Cristiano Roland nói.

Ông Roland cho biết, BHL U17 Việt Nam đã xây dựng các phương án chiến thuật nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ, đồng thời phát huy tối đa khả năng của đội nhà. “Chúng tôi đã có những phương án để ngăn chặn đối phương và hướng tới một trận đấu tốt nhất. Các cầu thủ hiện đang có tinh thần rất hưng phấn và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai”, HLV Cristiano Roland cho biết, “Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận. Trận đấu tới là một thử thách lớn, và chúng tôi luôn chuẩn bị những gì tốt nhất để các em có thể tận hưởng trận đấu cũng như đạt được kết quả tốt”.

U17 Việt Nam kết thúc vòng loại với vị trí đầu bảng A. Ảnh: VFF

Cùng tham dự buổi họp báo có tiền vệ Duy Khang, anh cho biết toàn đội sẵn sàng cho cuộc so tài này, Duy Khang nói: “Australia là một đội bóng rất mạnh, nhưng với sự chuẩn bị của ban huấn luyện, toàn đội đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để mang lại kết quả tốt nhất cho người hâm mộ Việt Nam”, Duy Khang cho biết. Cầu thủ này cũng nhấn mạnh rằng sau hai trận đấu tại vòng bảng, U17 Việt Nam đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và sẽ tuân thủ chặt chẽ đấu pháp để hướng tới sự thể hiện tốt nhất.

Đội tuyển U17 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí đầu bảng A sau 2 trận thắng trước Malaysia, Timor Lester và hòa Indonesia. Trong khi đó Australia có cả 3 trận toàn thắng ở vòng bảng trước Singapore, Brunei và Campuchia.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia diễn ra lúc 19g30 ngày 21-4.

