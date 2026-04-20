U17 Việt Nam sẵn sàng cho cuộc so tài với Australia

Giành ngôi đầu bảng A, đoàn quân của HLV Roland sẽ gặp U17Australia trong trận bán kết vào ngày 22-4. HLV người Brazil của U17 Việt Nam khẳng định đội sẽ tập trung cao độ cho trận đấu này.

HLV Roland. Ảnh: VFF

Nói về trận đấu với đội chủ nhà Indonesia mà các cầu thủ trẻ Việt Nam đạt yêu cầu đề ra với tỷ số hòa 0-0, đồng thời giành vé vào bán kết, HLV Roland cho biết: “Trước trận đấu chúng tôi dự đoán rằng U17 Indonesia gây áp lực lớn cho U17 Việt Nam bởi họ cần chiến thắng để đi tiếp. Nhưng khi vào trận, khá bất ngờ khi U17 Indonesia lại đá phòng ngự. Thậm chí, tôi nghĩ rằng họ sẽ thay đổi chiến thuật trong hiệp 2 nhưng đội bóng này vẫn tiếp tục chơi như vậy. Điều quan trọng là chúng tôi vào bán kết và cần tập trung cao nhất cho trận đấu tới".

U17 Việt Nam khép lại vòng bảng với thành tích thắng 2, hòa 1 cùng hiệu số 14/0 thật ấn tượng. Ở vòng bán kết sẽ gặp U17 Australia, đối thủ “rắn mặt” nhất trong các đội vào vòng đấu này. Đây là trận đấu dự báo rất khó khăn với U17 Việt Nam khi đối thủ được đánh giá rất mạnh, có lợi thế về thể hình, thể lực.

Các cầu thủ U17 Australia cũng khép lại vòng bảng rất ấn tượng khi toàn thắng cả 3 trận gặp U17 Brunei, U17 Singapore và U17 Campuchia, không để thủng lưới bàn nào. Nhận định trước trận đấu này, HLV Roland cho biết: "U17 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng bán kết. U17 Australia là đối thủ rất mạnh, vì thế chúng tôi cần nhanh chóng hồi phục và dành sự tập trung cho trận đấu sắp tới".

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, HLV Roland đưa sang Indonesia lực lượng hùng hậu nhất, như là dịp để làm nóng trước VCK U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 5, đồng thời được tính cho vòng loại U17 World Cup 2026.

LÊ ANH

