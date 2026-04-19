Việt Nam gặp Australia ở bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026

Bất phân thắng bại cùng đội chủ nhà U17 Indonesia với tỷ số 0-0 ở lượt trận cuối bảng A vào tối 19-4, các cầu thủ U17 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 7 điểm chung cuộc, giành ngôi đầu bảng. Kết quả trên cũng làm cho đội chủ nhà dừng bước trong cuộc tranh đua suất dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U17 Việt Nam vào bán kết với vị trí nhất bảng A.

Ở vào thế phải thắng mới hy vọng vào tấm vé đi tiếp, các cầu thủ Indonesia đã sớm đẩy cao đội hình tấn công. Điều đó càng giúp U17 Việt Nam dễ đá khi tập trung kiểm soát bóng tốt ở giữa sân và sẵn sàng cho cuộc đua thể lực cùng với đội chủ nhà.

Có được thế trận tốt hơn cùng sự vững vàng của hàng phòng ngự, U17 Việt Nam càng thi đấu càng tự tin. Sau khoảng 15 phút đầu trận thi đấu đôi công, U17 Việt Nam chuyển sang lối chơi chắc chắn, chủ yếu là kiểm soát bóng để chờ cơ hội “ra đòn” ở các pha phản công nhanh. Ở bên kia sân, Indonesia càng đá càng vội vàng khi họ không chỉ phải thắng mà còn phải thắng cách biệt mới hy vọng giành vé đi tiếp.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam thể hiện bản lĩnh và sự chững chạc ở sân chơi Đông Nam Á 2026.

Thế trận ở hiệp hai không đổi, các cầu thủ chủ nhà càng cố gắng đưa bóng sang phần sân U17 Việt Nam để tìm cơ hội ghi bàn. Nhưng càng nôn nóng họ càng tỏ ra bất lực trước hàng phòng ngự chặt chẽ của các cầu thủ áo trắng. Thậm chí U17 Việt Nam còn bỏ qua một số cơ hội tốt để ghi bàn từ mũi giày của Văn Dương, Nguyễn Lực.

Trận đấu kết thú với tỷ số hòa 0-0, kết quả giúp đội U17 Việt Nam đứng đầu bảng A và sẽ gặp U17 Australia ở vòng bán kết.

QUỐC CƯỜNG