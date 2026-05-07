U17 Hàn Quốc bị cầm hòa, U17 Việt Nam rộng cửa đi World Cup

Chiến thắng của U17 Việt Nam trước U17 Yemen càng trở nên ý nghĩa hơn khi ở trận đấu kết thúc sau đó, U17 Hàn Quốc chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước U17 UAE tại trận ra quân bảng C thuộc vòng chung kết U17 châu Á 2026.

U17 Hàn Quốc (áo đỏ) chỉ có được kết quả hoà trước U17 UAE. ẢNH: AFC

Bên cạnh U17 Yemen, U17 Hàn Quốc và U17 UAE là hai đối thủ khác cùng U17 Việt Nam cạnh tranh hai tấm vé của bảng C giành quyền vào vòng tứ kết châu lục lẫn suất dự World Cup. Trận đấu giữa U17 Hàn Quốc và U17 UAE diễn ra 30 phút sau khi cuộc so tài giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen bắt đầu.

Bị đánh giá thấp hơn nhưng U17 UAE gây bất ngờ ngay phút thứ 8 khi có bàn thắng mở tỷ số. Hệ thống phòng ngự của U17 Hàn Quốc lúng túng trong việc chống đỡ tình huống dàn xếp đá phạt từ đối phương, qua đó mở ra cơ hội cho Butti Al Jneibi (U17 UAE) thoát xuống và dễ dàng đưa bóng vào khung thành.

Bàn thua sớm buộc U17 Hàn Quốc đẩy cao đội hình. Nhưng đoàn quân của HLV Kim Hyun-jun lại gặp nhiều khó khăn trước một hàng thủ được tổ chức kín kẽ và đầy kỷ luật mà U17 UAE tạo ra. Đại diện đến từ Tây Á bố trí đội hình dày đặc ở phần sân nhà, chống đỡ các đợt lên bóng từ đối phương.

Tuy nhiên, U17 Hàn Quốc đã cho thấy vì sao họ được nhận định là ứng viên nặng ký nhất tại bảng C. Đến phút 88, thoát xuống từ đường chuyền dài của đồng đội, Ahn Joo-wan thực hiện động tác ngoặt bóng kỹ thuật rồi dứt điểm đẹp mắt, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng xứ kim chi.

Thoát thua ở trận ra quân, nhưng U17 Hàn Quốc chỉ xếp thứ hai tại bảng C khi kém 2 điểm so với đội dẫn đầu là U17 Việt Nam. Bởi ở trận đấu trước đó, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 10-5, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với chính U17 Hàn Quốc và nếu tiếp tục có điểm số, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ rộng cửa hơn trong cuộc đua giành suất dự World Cup.

HỮU THÀNH