U17 Australia giành vé đầu tiên vào bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026

Giành chiến thắng trước U17 Campuchia với tỷ số 2-0, các cầu thủ U17 Australia kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng để giành ngôi đầu bảng C giải U17 Đông Nam Á 2026.

Hai trận đấu cuối của bảng C diễn ra vào ngày 17-4 đã kết thúc mà không có bất ngờ xảy ra khi các đội được đánh giá cao hơn đều giành trọn 3 điểm. Trận thắng Campuchia 2-0 đã giúp Australia đạt 9 điểm tuyệt đối để giành vé đầu tiên vào bán kết.

Trong khi đó kết quả trên cũng kết thúc hy vọng của các cầu thủ Campuchia, họ hoàn tất vòng bảng với 4 điểm, mất vị trí thứ nhì bảng C vào tay Singapore.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Singapore đã giành chiến thắng cách biệt 5-0 trước Brunei. Trận thắng giúp Singapore đạt 4 điểm bằng với Campuchia, nhưng các cầu thủ Singapore đứng nhì bảng chung cuộc do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Dù vậy, hy vọng giành vé vào bán kết với suất dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất với Singapore là khá mong manh. Như cục diện ở bảng A hiện tại, các cầu thủ Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm, Malaysia theo sau với 3 điểm, trận cuối sẽ gặp Timor Leste mà chiến thắng đang nằm trong tầm tay của Malaysia.

Theo điều lệ giải, ba đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết.

LÊ ANH