U15 nữ Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn và tham dự giải giao hữu tại Australia

Các cầu thủ U15 nữ Việt Nam hoàn tất chuyến thi đấu giao hữu tại Australia với hai trận cuối của giải vào các ngày 13 và 14-4. Kết thúc giải đấu, U15 Việt Nam đứng hạng 9/14 chung cuộc.

U15 nữ Việt Nam đã có chuyến thi đấu bổ ích tại giải để nâng cao kinh nghiệm trận mạc quốc tế. Ảnh: VFF

Ở trận đấu vào chiều 13-4, U15 nữ Việt Nam gặp U15 nữ Capital Football và thắng với tỷ số 4-1. Kết thúc hiệp đầu các cô gái Việt Nam tạm dẫn 2-0 với cú đúp của Khánh Chi vào các phút thứ 4 và 17. Sang đầu hiệp hai, Khánh Chi tiếp tục tỏa sáng với bàn nâng tỷ số 3-0 vào phút 53.

Phút 56, U15 nữ Việt Nam để thủng lưới sau một tình huống mất tập trung bên cánh trái. Tiền đạo đối phương dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, bóng đi ngoài tầm với của thủ môn Hồng Anh, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng tái lập thế trận. Từ tình huống pressing tầm cao, bóng được đưa ra sau hàng phòng ngự đối phương và Khánh Chi tung cú sút quyết đoán vào góc gần ấn định chiến thắng 4-1.

Chiều 14-4, U15 nữ Việt Nam bước vào trận tranh hạng 9-10 với đội NSW Regional. Đội thi đấu lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 21, từ quả phạt góc bên cánh trái của Kim Bình, Ma Ngọc Ánh tận dụng tốt tình huống hỗn loạn trong vòng cấm để đánh đầu ghi bàn mở tỉ số 1-0.

Trong hiệp 2, U15 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động, tạo thêm nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, đội giành chiến thắng 1-0.

Kết thúc giải đấu, U15 nữ Việt Nam xếp thứ 9-14 chung cuộc. Toàn đội sẽ lên đường trở về nước vào tối 15-4, khép lại chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Australia với nhiều kinh nghiệm bổ ích, hướng tới các mục tiêu phát triển trong tương lai.

LÊ ANH