Tuyển Việt Nam ra quân giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025

Ngày 9-9 tại Câu lạc bộ Nguyễn Du (TPHCM), giải Cầu lông quốc tế Yonex - Sunrise Vietnam Open 2025 bắt đầu khởi tranh với những lượt đấu vòng loại. Đội tuyển Việt Nam dự tranh với 11 tuyển thủ.

VĐV Vũ Thị Trang giành chiến thắng ở vòng loại giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong ngày thi đấu đầu tiên, tuyển cầu lông Việt Nam thi đấu vòng loại ở các nội dung: đơn nữ, đơn nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Đáng chú ý, Vũ Thị Trang là gương mặt khai màn cho đội tuyển cầu lông Việt Nam với vòng loại đơn nữ đối đầu cùng tuyển thủ Aashi Rawat (Ấn Độ, hạng 134 thế giới).

Khởi đầu không thuận lợi ở séc 1 khi để thua đối thủ với tỷ số 15-21, nữ vận động viên (VĐV) Việt Nam nhanh chóng bắt nhịp trận đấu, bám đuổi sát sao để giành lấy từng điểm. Vũ Thị Trang thành công thay đổi cục diện trận đấu với chiến thắng liên tiếp ở cả séc 2 và séc 3 để thắng chung cuộc.

Tiến vào trận đấu cuối của vòng loại, Vũ Thị Trang gặp đối thủ Liang Ka Wing (Hồng Công Trung Quốc), và tiếp tục giành chiến thắng 2-1 (21-15, 12-21 và 21-8). Có 2 trận thắng liên tiếp, nữ VĐV đã giành suất bước vào nhánh đấu chính thức.

Các cổ động viên, vận động viên các đoàn theo dõi các trận đấu sơ loại. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cùng ngày, tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh thi đấu vòng loại đơn nam, gặp đối thủ Orijit Chaliha (Ấn Độ). Tay vợt người Ấn Độ có lợi thế nhờ thể hình, thể lực tốt hơn nên đã giành chiến thắng trước tuyển thủ Việt Nam với tỷ số 2-1.

Giải Cầu lông quốc tế Yonex - Sunrise Vietnam Open 2025 diễn ra từ ngày 9 đến 14-9 tại Câu lạc bộ Nguyễn Du (TPHCM), quy tụ 295 VĐV đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Đây là giải thuộc hệ thống Super 100 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) với tổng giá trị giải thưởng 110.000 USD và cũng là giải đấu quốc tế có quy mô lớn nhất mà cầu lông Việt Nam đăng cai trong một mùa giải.

NGUYỄN ANH