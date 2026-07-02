WORLD CUP 2026

Tuyển Thụy Sĩ đối đầu với thầy cũ

SGGPO

Trận Thụy Sĩ - Algeria diễn ra vào lúc 10 giờ sáng mai, thứ Sáu ngày 3-7 tại sân đấu BC Palace (Vancouver - Canada) là cuộc một đối mặt đầy rẫy thú vị khi mà Rossocrociati có cơ hội đối đầu với thầy cũ của mình: HLV Vladimir Petkovic.

Tuyển Thụy Sĩ chuẩn bị đối đầu với HLV Petkovic, thầy cũ của họ
Tuyển Thụy Sĩ chuẩn bị đối đầu với HLV Petkovic, thầy cũ của họ

Tuyển Thụy Sĩ sẽ đối đầu với một đội bóng hiểu rất rõ về họ khi chạm trán với tuyển Algeria tại vòng 32 FIFA World Cup 2026. Đội bóng Bắc Phi chịu sự dẫn dắt của HLV Vladimir Petkovic - người cũng từng chỉ đạo ĐTQG Thụy Sĩ trong suốt 7 năm trời.

HLV Petkovic gia nhập CLB Chur 97 của Thụy Sĩ năm 1987, thi đấu và rồi dẫn dắt một số CLB Thụy Sĩ trước khi nắm quyền chỉ đạo ĐTQG từ 2014-2021, nơi ông đã huấn luyện những cầu thủ như là đội trưởng Granit Xhaka và tiền đạo Breel Embolo...

“Tôi trông khác hẳn so với 6 năm trước, có một sự khác biệt lớn lao!”, tiền đạo đang thi đấu cho CLB Rennes (của giải Ligue 1) nói đùa khi được hỏi điều gì đã thay đổi kể từ khi ông Petkovic rời khỏi vị trí HLV trưởng của Đội tuyển Thụy Sĩ vào năm 2021.

“Cả 2 đội đều muốn chiến thắng, chúng tôi muốn viết nên lịch sử. Petkovic thực sự đã nâng tầm Đội tuyển Thụy Sĩ. Và giờ chúng tôi muốn tiến xa hơn nữa. Chúng tôi đang có một HLV mới. Và với tư cách là một cầu thủ, việc so sánh các HLV với nhau luôn là điều khó khăn”.

“Điểm chung giữa họ là cả 2 vị HLV đều muốn viết nên lịch sử. Nếu điều đó mang lại lợi thế, thì cuối cùng, đó vẫn chỉ là bóng đá”, tiền đạo đã ghi 25 bàn cho Rossocrociati, trong đó có 1 bàn thắng vào lưới Đội tuyển Qatar mở màn vòng bảng có nói.

Trận đấu vào ngày mai sẽ không phải là lần đầu tiên Đương kim HLV trưởng của Đội tuyển Thụy Sĩ - ông Murat Yakin - đối đầu với lại Petkovic, cả 2 người từng chạm trán với nhau khi còn dẫn dắt các đội bóng ở Giải VĐQG Thụy Sĩ (Swiss Super League).

“Mỗi lần gặp nhau đều rất là đặc biệt. Tôi là HLV của Thun và ông ấy là HLV của Young Boys, thế nên đó là cuộc đối đầu giữa người anh lớn và người em út, và vẫn luôn luôn rất tích cực” HLV Yakin nhớ lại những ngày xưa tuyệt vời và hào hứng chia sẻ.

“Đó cũng là một cách tiếp cận rất chiến thuật, và ngày mai cũng sẽ như vậy. Tất nhiên, đó là chuyện của nhiều năm trước và ngày mai là một trận đấu rất đặc biệt, một thời điểm rất đặc biệt để chúng tôi gặp nhau, cuối cùng thì, các cầu thủ sẽ quyết định ai có cách tiếp cận chiến thuật tốt hơn”.

HLV Yakin cũng đã bác bỏ quan điểm cho rằng, Thụy Sĩ sẽ là Ứng cử viên sáng giá để tiến vào vòng 16 đội: “Nếu nhìn vào các trận đấu loại trực tiếp, chúng ta không thể thực sự nói đội nào được đánh giá cao hơn trong giải đấu này. Có những trận đấu cân bằng, điều này cũng sẽ xảy ra vào ngày mai”.

“Algeria là một đội bóng có những cá nhân xuất sắc, kỹ thuật rất tinh tế, rất mạnh mẽ, và rõ ràng là họ sẽ cố gắng gây sức ép mạnh, nhưng chúng tôi cũng cố gắng giữ vững lối chơi của mình. Đây sẽ là một trận đấu cởi mở. Ngay từ đầu, chúng tôi sẽ cố gắng thiết lập thế trận và giành chiến thắng”.

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Đ.Hg.

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