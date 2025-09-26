Tuyển thủ Việt Nam mang chiến thắng đầu tiên về cho Hà Nội FC

Bộ đôi tuyển thủ Nguyễn Hai Long và Phạm Xuân Mạnh toả sáng, giúp Hà Nội FC ngược dòng vượt qua đội khách Thanh Hóa tỷ số 2-1 ở vòng 5 V-League, để có chiến thắng đầu tiên tại mùa giải 2025-2026.

Tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh (trái) ăn mừng cùng đồng đội. ẢNH: MINH HOÀNG

Bất ngờ xảy ra ngay phút thứ 2, khi Thanh Hóa có bàn thắng mở điểm. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh mắc sai lầm khi phá bóng không dứt khoát từ đường chuyền dài của đối thủ, tạo điều kiện cho ngoại binh Rimario dứt điểm chìm hạ gục thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Rimario trong mùa giải 2025-2026.

Bàn thua sớm buộc Hà Nội FC phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Dù nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian hiệp 1, đội chủ nhà không thể xuyên thủng hàng thủ kín kẽ của Thanh Hóa. Tuy nhiên, thế trận thay đổi sau giờ nghỉ.

Phút 48, sau pha phối hợp từ cánh trái, bóng được đưa vào trung lộ cho Nguyễn Hai Long. Tuyển thủ Việt Nam này tung cú sút căng sát vòng cấm khiến thủ môn Y Êli Niê không thể bắt dính, tạo cơ hội để Daniel Passira băng vào đá bồi, quân bình tỷ số 1-1.

Hai Long kịp thời toả sáng để giúp Hà Nội FC vượt qua khó khăn. ẢNH: MINH HOÀNG

Chỉ 10 phút sau, một tuyển thủ khác là Phạm Xuân Mạnh ghi dấu ấn. Xuân Mạnh băng xuống bên cánh phải rồi căng ngang hiểm hóc, Luiz Fernando băng vào dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC.

Trong thời gian còn lại, dù hai đội tạo thêm vài cơ hội nhưng không bên nào ghi thêm bàn thắng. Tỷ số 2-1 được giữ đến khi trọng tài Ngô Duy Lân thổi còi kết thúc trận đấu.

Chiến thắng giúp Hà Nội FC tạm vươn lên vị trí thứ 8 với 5 điểm sau 5 vòng, trong khi Thanh Hóa tiếp tục chìm sâu với chỉ 2 điểm, đứng áp chót và đối mặt nguy cơ rơi xuống cuối bảng khi HAGL vẫn còn hai trận chưa đấu.

HỮU THÀNH