Tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan 3-1, giành HCĐ Đông Nam Á

Vượt qua các đồng nghiệp Thái Lan với tỷ số 3-1 ở trận tranh hạng ba diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) vào chiều 19-8, đội tuyển nữ Việt Nam đã có món quà chia tay đầy ý nghĩa tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Huỳnh Như ăn mừng cùng lá cờ đỏ sao vàng. ẢNH: MINH HOÀNG

Gác lại nỗi buồn thất bại ở vòng bán kết, Huỳnh Như cùng các đồng đội tràn đầy quyết tâm hướng đến cuộc tái đấu với Thái Lan trong trận tranh huy chương đồng. Khát khao chiến thắng thể hiện rõ khi HLV Mai Đức Chung tung ra đội hình xuất phát gần như mạnh nhất hiện tại, trong đó có cặp tiền đạo Huỳnh Như và Phạm Hải Yến.

Sân Lạch Tray vẫn giữ được sự cuồng nhiệt để tiếp lửa cho đội tuyển nữ Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Dù nhập cuộc chậm hơn Thái Lan, đội chủ nhà vẫn nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, phải đến cuối hiệp 1, các học trò của HLV Mai Đức Chung mới bắt đầu tăng tốc. Phút 40, Huỳnh Như cùng Nguyễn Thị Bích Thùy phối hợp ăn ý trước vòng cấm, mở ra cơ hội để Thái Thị Thảo sút xa, nhưng bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Năm phút sau, cầu trường Lạch Tray vỡ òa cảm xúc với bàn thắng mở tỷ số của Hải Yến. Bích Thùy tung đường chuyền dài loại bỏ cặp trung vệ Thái Lan, Hải Yến thoát xuống và dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Pawarisa Homyamyen.

Đội tuyển nữ Việt Nam ghi liền hai bàn thắng vào giữa hiệp 2. ẢNH: MINH HOÀNG

Tốc độ trận đấu tiếp tục được đẩy cao ngay từ đầu hiệp 2. Trong đó, sự xuất sắc của thủ môn Trần Thị Kim Thanh đã giúp hóa giải hai cú sút nguy hiểm từ đội khách. Sau đó, Nguyễn Thị Vạn có liền hai cú sút xa nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Tuy nhiên, trước sức ép tấn công dồn dập từ đội tuyển nữ Việt Nam, hệ thống phòng ngự của Thái Lan đã sụp đổ. Phút 65, sau pha chọc khe tinh tế của Thái Thị Thảo, Huỳnh Như thoát xuống và phải mất hai cú dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn mới nâng tỷ số lên 2-0.

Ba phút sau, đến lượt Bích Thùy ghi tên mình lên bảng tỷ số. Nguyễn Thị Vạn chuyền dài chuẩn xác để Bích Thùy băng xuống, và cô đã thực hiện cú volley đẹp mắt làm tung lưới Thái Lan.

Thông qua Giải nữ Đông Nam Á 2025 để đội tuyển nữ Việt Nam rút kinh nghiệm hướng đến SEA Games vào cuối năm. ẢNH: MINH HOÀNG

Dẫn trước 3 bàn ở phút 68, HLV Mai Đức Chung chủ động yêu cầu các học trò giảm nhịp độ trận đấu và lùi về phòng ngự. Từ đó, Thái Lan dần kiểm soát lại thế trận. Đến phút 87, Wiranya Kwaenkasikarn có pha lập công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đại diện xứ chùa Vàng.

Dẫu vậy, đó cũng chỉ là bàn thắng danh dự, khép lại thêm một thất bại nữa của Thái Lan trước đội tuyển nữ Việt Nam tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Trước đó, Wiranya cùng đồng đội từng thua đội chủ nhà với tỷ số 0-1 ở vòng bảng.

Chiến thắng trong trận tranh hạng ba chính là món quà chia tay đầy ý nghĩa mà đội tuyển nữ Việt Nam gửi đến người hâm mộ. Đồng thời, giải đấu cũng là cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung đúc rút kinh nghiệm, hướng đến SEA Games sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

HỮU THÀNH