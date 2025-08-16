Đội tuyển nữ Việt Nam vuột tấm vé vào chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2025

Thất bại 1-2 trước Australia ở vòng bán kết đã chấm dứt cơ hội vô địch trên sân nhà của đội tuyển nữ Việt Nam tại Giải nữ Đông Nam Á 2025.

Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước sau vòng bán kết Giải nữ Đông Nam Á 2025. ẢNH: MINH HOÀNG

Dù đội Hải Phòng hôm nay (16-8) có trận ra quân V-League 2025-2026 tại Nam Định, các khán đài của sân Lạch Tray vẫn phủ kín người hâm mộ đến tiếp lửa cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Dẫu vậy, điều này vẫn không thể giúp các học trò của HLV Mai Đức Chung khỏa lấp được thiệt thòi về chiều cao so với Australia. Chính điểm yếu này đã dẫn đến bàn thua đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam ở phút thứ 6.

Từ quả treo bóng của Leticia McKenna, Hogan Keane chạy cắt mặt nhanh hơn pha lao ra của thủ môn Trần Thị Kim Thanh, qua đó đánh đầu cận thành khai thông thế bế tắc trận đấu.

Bầu không khí cuồng nhiệt được người hâm mộ tạo ra trên sân Lạch Tray. ẢNH: MINH HOÀNG

Sau đường kiến tạo cho đồng đội, Leticia trực tiếp lập công ở phút 17. Trước vòng cấm, số 20 của Australia ghim bóng đi xoáy vào góc xa. Dù thủ môn Kim Thanh đã rướn người hết cỡ, nhưng vẫn không thể cứu được bàn thua.

Dẫn trước 2 bàn mang đến sự thoải mái cho Australia. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, việc không giữ được bình tĩnh trong khâu dứt điểm khiến các cơ hội lần lượt bị Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Thanh Nhã bỏ lỡ đáng tiếc.

Sau hiệp 1 không ghi được bàn thắng, HLV Mai Đức Chung trong hiệp đấu còn lại đã liên tục đưa ra những thay đổi về nhân sự lẫn chiến thuật.

Nhưng điều này vẫn không thể phá vỡ cấu trúc phòng ngự kỷ luật mà Australia tạo ra. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có thể tiếp cận khung thành đối phương bằng các cú sút xa của Vạn Sự và Nguyễn Thị Vạn, nhưng không thể gây ra nguy hiểm. Đến khi có cơ hội đối mặt với thủ môn Lincoln ở phút 70, Nguyễn Thị Bích Thùy lại dứt điểm quá hiền.

Các cầu thủ Australia đoạt vé vào thi đấu trận chung kết. ẢNH: MINH HOÀNG

Chỉ đến phút 88, nỗ lực của đội tuyển nữ Việt Nam mới được đền đáp. Bích Thùy thực hiện pha solo loại bỏ một cầu thủ Australia, sau đó dứt điểm vào góc gần, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tiếc rằng quãng thời gian còn lại là không đủ để Bích Thùy cùng đồng đội tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Đội tuyển nữ Việt Nam đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2 ở trận bán kết, qua đó lỡ hẹn với danh hiệu tại Giải nữ Đông Nam Á 2025. Dẫu vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải nhanh chóng gác lại nỗi buồn để bước vào trận tranh hạng ba với Thái Lan vào lúc 16g30 ngày 19-8 tới. Tấm huy chương đồng là điều mà người hâm mộ kỳ vọng các cô gái Việt Nam giành lấy như một món quà tri ân.

Trong khi đó, Australia sẽ gặp lại Myanmar ở trận chung kết, cũng diễn ra vào ngày 19-8, nhưng muộn hơn vào lúc 19g30.

HỮU THÀNH