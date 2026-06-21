Tunisia vs Nhật Bản 0-4: Kamada sớm mở khai bàn, Ueda Ayase tỏa sáng cú đúp, Yunya Ito chốt hạ 3 điểm cho HLV Moriyasu

⚽Phút 4, Nhật Bản tấn công, Nakumura nhận bóng bên cánh trái và căng ngang chính xác cho Kamada băng vào dứt điểm cận thành. Nhật Bản sớm có bàn mở tỷ số đẹp mắt:

⚽Phút 31, Ueda Ayase có pha đột phá và tung cú sút tuyệt đẹp chéo góc hạ thủ môn Tunisia nhân đôi cách biệt cho "Chiến binh Samurai":

⚽Ueda Ayase kiến tạo chuẩn xác, Yunya Ito phá bẫy việt vị và nhẹ nhàng hạ gục thủ môn Dahmen với một pha dứt điểm chìm. Tỷ số bây giờ là Nhật Bản dẫn 3-0:

⚽ Tiền đạo Ueda Ayase chạy chỗ, đón bóng và đánh đầu cực đẹp vào góc vô hiệu cả thủ môn lẫn hậu vệ của Tunisia. Bàn thắng này cũng là cú đúp của Ueda Ayase ở trận đấu này.

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⚽ Bàn thắng: Kamada 4’, Ueda Ayase 31’ 83', Yunya Ito 69'

MINH BẢO (tổng hợp)