Truyền thông quốc tế ca ngợi chức vô địch thuyết phục của U17 Việt Nam

Danh hiệu vừa có được tại Giải U17 Đông Nam Á 2026 đã giúp U17 Việt Nam tạo nên tiếng vang và trở thành cảm hứng về mặt nội dung cho truyền thông quốc tế.

U17 Việt Nam gây tiếng vang trên truyền thông quốc tế. ẢNH: VFF

Ngay sau trận chung kết vào tối 25-4, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đăng tải bài viết chúc mừng nhà vô địch mới, nhấn mạnh U17 Việt Nam đăng quang hoàn toàn xứng đáng. Theo đánh giá của AFC, hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland là sự kết hợp giữa kỷ luật chiến thuật và đẳng cấp vượt trội. Việc lần lượt vượt qua những đối thủ mạnh như Australia ở bán kết và thắng Malaysia tỷ số thuyết phục 3-0 trong trận chung kết được xem là minh chứng cho năng lực cạnh tranh ở tầm cao hơn của bóng đá trẻ Việt Nam.

Truyền thông Malaysia, dù không giấu được sự thất vọng, vẫn dành sự tôn trọng đáng kể cho nhà vô địch. Nhật báo New Straits Times thừa nhận U17 Việt Nam “quá sắc sảo” và ví đội bóng như một “ngọn núi” mà Malaysia không thể vượt qua. Trong khi đó, tờ Bharian phân tích thất bại 0-3 là hệ quả tất yếu của sự chênh lệch về trình độ, kinh nghiệm và khả năng tận dụng cơ hội. Còn Harian Metro cũng chỉ ra rằng sự khác biệt về thể lực, kinh nghiệm và tổ chức chiến thuật là yếu tố quyết định kết quả quá chệch lệch của trận chung kết.

Ở góc nhìn khác tại khu vực, các kênh truyền thông Indonesia cũng đưa ra những đánh giá đầy ấn tượng. Trang thông tin thể thao nổi tiếng Bola giật tít lớn về chiến thắng “hủy diệt Malaysia”, đồng thời phân tích kỹ lối chơi kiểm soát không gian và phối hợp mạch lạc của U17 Việt Nam.

Diễn đàn bóng đá lớn nhất Đông Nam Á là ASEAN Football chúc mừng U17 Việt Nam

Còn Kompas đặc biệt nhấn mạnh yếu tố bản lĩnh, cho rằng Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội không chỉ thắng bằng kỹ thuật mà còn bằng sự tổ chức khoa học và tâm lý thi đấu vững vàng. Riêng Superball (Indonesia) cho rằng Malaysia gần như bất lực trước lối chơi kiểm soát của U17 Việt Nam, thường xuyên rơi vào trạng thái mất bình tĩnh và phạm lỗi.

Trong khi trang Seasia Goal của Thái Lan khẳng định sự “thống trị tiếp diễn” của U17 Việt Nam khi đội bóng này thiết lập kỷ lục 4 lần vô địch, nhiều nhất lịch sử giải đấu. Còn diễn đàn bóng đá lớn nhất Đông Nam Á là ASEAN Football nhận định bóng đá trẻ Việt Nam đang bước vào một giai đoạn khẳng định vị thế số một Đông Nam Á, đặc biệt khi duy trì chuỗi 20 trận bất bại kéo dài từ năm 2025. Phía dưới từng bài đăng, đông đảo người hâm mộ vào tương tác, chúc mừng đến thầy trò HLV Roland.

Nhìn chung, các kênh truyền thông quốc tế đều có chung quan điểm, rằng U17 Việt Nam đã vô địch theo cách thuyết phục bằng màn thể hiện ổn định, bản lĩnh và chất lượng vượt trội so với phần còn lại.

HỮU THÀNH