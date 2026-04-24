Văn Dương lập cú đúp giúp U17 Việt Nam lần thứ 4 vô địch Đông Nam Á

Các cầu thủ U17 Việt Nam tiếp tục giữ phong độ ấn tượng và giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết vào tối 24-4 để lần thứ 4 đăng quang ở giải đấu này.

U17 Việt Nam lần thứ 4 vô địch Đông Nam Á.

Tương tự như ở trận đấu tại vòng bảng, các cầu thủ U17 Việt Nam đã tiếp cận trận đấu rất tốt với lối chơi tấn công trên khắp các mặt sân, đẩy đối phương lùi thấp đội hình tổ chức phòng ngự.

Hàng thủ số đông, nhiều tầng của U17 Malaysia không cầm cự được lâu khi họ bị xuyên thủng vào phút 11. Cú sút chân trái hiểm hóc của Quý Vương xen giữa các hậu vệ đội Malaysia bay sát cột vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Adam.

Tiếp tục giữ thế trận lấn lướt và kiểm soát tốt khu trung tuyến, U17 Việt Nam không tạo nhiều cơ hội cho đối phương đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Thậm chí HLV Roland thúc giục các cầu thủ liên tục tấn công tạo thêm sức ép.

Áp lực mà các cầu thủ U17 Việt Nam tạo ra đã giúp họ có bàn thắng nhân đôi cách biệt trước khi hiệp đầu khép lại. Lần này đến từ siêu phẩm của Văn Dương qua pha solo vào vòng 16m50 trước khi tung cú sút căng, bóng bật hai cột dọc trước khi bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Adam.

Văn Dương đã nhấn chìm những hy vọng lật ngược tình thế của Malaysia qua bàn nâng tỷ số 3-0 vào phút 55. Dẫn cách biệt cùng thế trận áp đảo, U17 Việt Nam thi đấu thong dong trong quãng thời gian còn lại. Các cầu thủ chủ động kiểm soát bóng tốt ở khu trung tuyến trong sự nôn nóng của U17 Malaysia. Nhưng sự vượt trội về đẳng cấp cùng tâm lý thoải mái đã giúp U17 Việt Nam đưa trận đấu khép lại với chiến thắng cách biệt 3-0.

Với danh hiệu vô địch lần này, U17 Việt Nam đã vượt qua Thái Lan và Australia để trở thành đội nhiều lần vô địch nhất qua 4 chiếc Cúp vô địch được đưa về phòng truyền thống của VFF. Đây cũng là cú chạy đà hoàn hảo chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026.

Ở trận tranh hạng ba trước đó, U17 Australia đã thắng đậm 8-0 trước U17 Lào để giành huy chương đồng.

