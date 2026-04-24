Thầy trò HLV Roland hướng mục tiêu trở thành nhà vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026

Giải U17 Đông Nam Á 2026 sẽ kết thúc vào tối 24-4 với trận chung kết giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia. Đây cũng là cuộc gặp lại giữa hai đội tại giải lần này mà ở trận đấu ở vòng bảng, U17 Việt Nam đã thắng cách biệt 4-0. Nếu tiếp tục giành chiến thắng ở trận này, nhiều kỷ lục đang chờ đón thầy trò HLV Cristiano Roland.

HLV Cristiano Roland .Ảnh: ĐOÀN NHẬT
Hành trình tiến vào trận chung kết của U17 Việt Nam khá ấn tượng khi bất bại từ đầu giải, trong đó có các trận thắng thuyết phục trước U17 Malaysia và U17 Australia. Bên cạnh đó là trận hòa đội chủ nhà U17 Indonesia để “tiễn” đối thủ này khỏi vòng bán kết.

Trong khi đó U17 Malaysia sau trận thua 0-4 trước Việt Nam đã nhanh chóng gượng dậy với 3 trận thắng liên tiếp. Ấn tượng nhất là thắng chủ nhà U17 Indonesia và loại “hiện tượng” U17 Lào ở bán kết với tỷ số 3-0.

Với các cầu thủ Việt Nam, cơ hội đăng quang giải lần này rất cao khi những ứng viên sáng giá như Indonesia, Australia đã bị loại. Nếu vượt qua Malaysia vào tối 24-4, U17 Việt Nam sẽ lập nhiều kỷ lục. Đầu tiên là họ sẽ trở thành đội bóng Đông Nam Á đăng quang ngôi vương nhiều nhất ở giải đấu này.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đến gần ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026, cũng là chiếc Cúp thứ 4 trong lịch sử.

Trong quá khứ, giải đấu đã chứng kiến 7 đội tuyển khác nhau vô địch. Trong đó có 3 đội tuyển cùng lập hat-trick vô địch là U17 Việt Nam (các năm 2006, 2010 và 2017), U17 Thái Lan và U17 Australia. Thế nên nếu thắng U17 Malaysia ở trận chung kết, U17 Việt Nam sẽ là đội đầu tiên 4 lần giành chức vô địch tại giải U17 Đông Nam Á.

Ngoài ra, U17 Việt Nam sẽ nối dài chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Cristiano Roland lên con số 16. Nhà cầm quân người Brazil này tỏ ra rất mát tay kể từ khi được VFF trao trọng trách dẫn dắt đội U17 Việt Nam.

LÊ ANH

