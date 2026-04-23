HLV Shukor Adan: “U17 Malaysia đã sẵn sàng cho trận tái đấu với U17 Việt Nam”

Giải U17 Đông Nam Á 2026 sẽ khép lại bằng hai trận tranh hạng ba và chung kết vào ngày 24-4 trên sân vận động Gelora Delta (Indonesia). Trận tranh chung kết sẽ là cuộc gặp lại giữa hai đội tuyển U17 Việt Nam và U17 Malaysia vào lúc 19g30.

Ở cuộc so tài tại vòng bảng, các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số áp đảo 4-0. HLV Shukor Adan cho biết các học trò của ông đã có được sự chuẩn bị tốt nhất để sẵn sàng cho trận đấu này, từ kỷ luật chiến thuật cho đến tinh thần chiến đấu.

HLV Shukor Adan nói: “Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất là U17 Malaysia biết cách đứng dậy sau trận thua U17 Việt Nam ở vòng bảng. Chúng tôi nhận nhiều chỉ trích, nhưng toàn đội vượt qua được. Đó là một bài học lớn. Thực tế chúng tôi chỉ là đội U16, thậm chí là U15, nhưng nằm trong bảng đấu với những đối thủ rất mạnh là U17 Việt Nam và U17 Indonesia".

Các cầu thủ U17 Malaysia đã khởi đầu giải đấu bằng trận thua 0-4 trước U17 Việt Nam, nhưng ngay sau đó họ đã nhanh chóng đứng dậy để giành những kết quả tốt khi đánh bại Indonesia và Timor Leste. “Sau trận thua ngày ra quân, các cầu thủ ngày một tốt hơn, cả về vấn đề thể trạng và tinh thần. Tôi nghĩ U17 Malaysia sẵn sàng gặp lại U17 Việt Nam ở chung kết", HLV Shukor Adan nói nhấn mạnh.

U17 Malaysia đã thua U17 Việt Nam trong hai lần so tài gần nhất với cùng tỷ số 0-4 tại vòng loại U17 châu Á 2026 (thi đấu vào tháng 11-2025) và lần gần nhất là trận ra quân tại giải U17 Đông Nam Á 2026. Lần này, các cầu thủ trẻ Malaysia đang rất chờ đợi màn tái đấu U17 Việt Nam để đòi lại món nợ. HLV Shukor hy vọng các học trò của mình có thể tạo nên lịch sử ở trận chung kết bằng chiến thắng trước các cầu thủ trẻ Việt Nam.

LÊ ANH