HLV Cristiano Roland chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến chiến thắng của U17 Việt Nam ở bán kết

Đội tuyển U17 Việt Nam đã có chiến thắng đẹp như mơ trước các cầu thủ Australia ở trận bán kết. Trong tình thế bị dẫn bàn trước, nhưng đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã ngược dòng thành công để loại đối thủ một cách thật ấn tượng.

HLV Roland cùng các học trò tiếp tục "bay" ở giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Cristiano Roland cho biết: “Tôi rất vui và hạnh phúc với kết quả này. Chiến thắng đến từ sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ. Toàn đội đã nhập cuộc với sự tự tin, dù phải nhận bàn thua sớm nhưng không hề bị ảnh hưởng về tâm lý”.

Chính bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có 90 phút đầy ấn tượng, nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh: “Chúng tôi đã giữ được sự bình tĩnh, kiên nhẫn trong cách triển khai lối chơi. Đó chính là chìa khóa để đội có thể lật ngược tình thế trước một đối thủ rất mạnh như Australia. Tôi muốn cảm ơn BHL và các cầu thủ vì đã chiến đấu với tinh thần cao nhất. Đây là một chiến thắng xứng đáng cho những gì toàn đội đã thể hiện”.

Gặp lại Malaysia ở trận chung kết, HLV Cristiano Roland muốn các học trò thận trọng và quên đi trận thắng chính đối thủ này hôm ra quân. “Chúng tôi vẫn còn một trận đấu rất quan trọng phía trước. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết”, ông nói, “Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan”.

Trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia sẽ diễn ra vào 19g30 ngày 24-4 tới. Trước đó là trận tranh hạng ba giữa U17 Australia và U17 Lào.

Tin liên quan U17 Việt Nam tái đấu cùng U17 Malaysia ở trận chung kết Đông Nam Á 2026

LÊ ANH