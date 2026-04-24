Chung kết Giải Bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 (19 giờ 30 hôm nay 24-4): U17 Việt Nam “sáng giá” cho danh hiệu vô địch

Sau khi lần lượt loại U17 Indonesia và U17 Australia, U17 Việt Nam được đánh giá là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch Giải Bóng đá U17 Đông Nam Á 2026. Giới truyền thông trong khu vực cũng nhận định thầy trò HLV Cristiano Roland trội hơn so với U17 Malaysia ở trận chung kết.

Tính về lịch sử đối đầu, dàn cầu thủ U17 của đôi bên không quá xa lạ nhau. Cả hai đã so tài 2 lần chỉ trong nửa năm qua. Ở vòng loại U17 châu Á 2026 diễn ra cuối năm 2025, các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0. Đến với Giải vô địch Bóng đá U17 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam cũng thắng chính đối thủ này 4-0 ở trận ra quân tại bảng A. Hai chiến thắng cách biệt chỉ trong thời gian ngắn thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp của các cầu thủ Việt Nam.

U17 Việt Nam vượt qua U17 Malaysia 4-0 ở trận ra quân Giải vô địch Bóng đá U17 Đông Nam Á 2026

Ở lần tái đấu này, tình thế có phần khác biệt khi đây là trận chung kết, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến các đội bóng phải trả giá. Các cầu thủ Malaysia được nhận định sẽ nhập cuộc với tâm lý thoải mái hơn, nên HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự phải thận trọng khi định hướng các học trò chơi chủ động, sớm kiểm soát được thế trận. Nhà cầm quân người Brazil cho biết: “U17 Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan”.

Sự thận trọng của HLV Cristiano Roland là có cơ sở khi U17 Malaysia càng chơi càng hay, ngay sau trận thua U17 Việt Nam ở ngày ra quân. Trước khi thắng Lào ở bán kết, U17 Malaysia cũng thắng đội chủ nhà U17 Indonesia ở vòng đấu bảng. Chính điều đó mà trận chung kết giữa hai đội vào tối nay 24-4 trên sân Gelora Delta (Indonesia) dự báo sẽ là thử thách cao độ cho hàng công của đội U17 Việt Nam khi đối thủ nhiều khả năng sẽ xây dựng hệ thống phòng ngự chắc chắn và áp dụng chiến thuật phản công nhanh nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Nếu giành chiến thắng chung cuộc, U17 Việt Nam sẽ tự tin hơn trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2026 (diễn ra từ ngày 7-5 đến 24-5).

QUỐC CƯỜNG