VFF thưởng nóng đội tuyển U17 Việt Nam 1,1 tỷ đồng

Ngoài thành tích lần thứ 4 vô địch Đông Nam Á, đội tuyển U17 Việt Nam còn nhận thêm 2 giải thưởng cá nhân tại giải. Từ thành tích ấn tượng trên, toàn đội được VFF thưởng “nóng” 1,1 tỷ đồng.

Các cầu thủ U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử tại giải U17 Đông Nam Á khi lần thứ 4 lên ngôi vô địch sau chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia. Đây cũng là trận chung kết có tỷ số cách biệt nhất trong 11 năm qua.

Chiến thắng ở giải này, các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam đã lập thành tích tương tự như các đàn anh U23 Việt Nam đã làm khi vô địch U23 Đông Nam Á và giành Huy chương Vàng SEA Games 33.

Riêng tại giải U17 Đông Nam Á 2026, ngoài danh hiệu vô địch, U17 Việt Nam còn được vinh danh ở hai giải thưởng cá nhân là Cầu thủ xuất sắc – Chu Ngọc Nguyễn Lực và Thủ môn xuất sắc – Lý Xuân Hòa. Đó là chưa nói đến việc nhà cầm quân người Brazil, ông Roland đã giúp U17 Việt Nam kéo dài mạch trận bất bại lên con số 16.

HLV Roland cùng các học trò sẽ nhận sự tưởng thưởng xứng đáng khi về nước, và đây cũng là cú chạy đà hoàn hảo trước thềm VCK U17 châu Á 2026, sẽ diễn ra vào tháng 5 mà mục tiêu của đội là tiến sâu tại giải này, thậm chí là suất tham dự VCK U17 World Cup.

Trước thành tích đáng khen tại Đông Nam Á, VFF thưởng U17 Việt Nam tổng cộng 1,1 tỷ đồng. VFF đã khen ngợi nỗ lực của U17 Việt Nam, đồng thời Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã thay mặt thường trực VFF thưởng cho toàn đội 1,1 tỷ đồng ngay sau trận chung kết.

LÊ ANH