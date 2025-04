Trọng tài người Malaysia tham gia điều hành trận ‘chung kết sớm’ V-League 2024-2025

Cuộc so tài giữa Hà Nội FC và Nam Định ở vòng 21 V-League 2024-2025 mang tính chất như trận “chung kết sớm” khi hai đội đang so kè nhau ở cuộc đua vô địch mùa này. Vì thế, ngoài việc có công nghệ VAR, trận này sẽ do trọng tài người Malaysia điều hành.