Trở lại sau gần 3 năm, Neymar bật khóc trong trận ra mắt World Cup 2026

Khoảnh khắc Neymar bật khóc ngay sau chiến thắng 3-0 của Brazil trước Scotland ở lượt trận cuối bảng C World Cup 2026 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông và mạng xã hội.

Neymar đã có trận đầu tiên tại World Cup 2026. ẢNH: VTV

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Miami (Mỹ) vào sáng 25-6 (giờ Việt Nam), Neymar không giấu được cảm xúc. Tiền đạo mang áo số 10 lau nước mắt giữa sân trước khi tiến lên khán đài để hôn bạn gái Bruna Biancardi và ôm các con. Những hình ảnh đầy xúc động nhanh chóng được các kênh truyền thông đăng tải và nhận về lượt tương tác rất lớn, cho thấy người hâm mộ luôn yêu mến và dành sự quan tâm đặc biệt đến Neymar.

Ở trận đấu với Scotland, HLV Carlo Ancelotti tung Neymar vào sân từ phút 76 thay Matheus Cunha khi Brazil đã dẫn trước 3-0. Dù chỉ thi đấu hơn 15 phút, sự xuất hiện của anh vẫn tạo nên bầu không khí đặc biệt. Hàng chục nghìn khán giả trên sân đồng loạt đứng dậy vỗ tay chào đón cầu thủ từng là biểu tượng của bóng đá Brazil trong hơn một thập kỷ qua.

Lần gần nhất Neymar khoác áo đội tuyển quốc gia là trận gặp Uruguay tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 10-2023. Trong trận đấu đó, anh dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) và tổn thương sụn chêm đầu gối trái. Những vấn đề thể lực liên tiếp khiến Neymar phải nghỉ thi đấu dài hạn và đánh mất vị trí quen thuộc trong đội hình tuyển Brazil.

Khó khăn càng chồng chất khi quãng thời gian thi đấu cho Al Hilal không diễn ra như kỳ vọng. Các chấn thương dai dẳng khiến anh chỉ ra sân vỏn vẹn vài trận trước khi hai bên chấm dứt hợp đồng vào đầu năm 2025. Neymar sau đó trở về Santos, nơi anh từng trưởng thành, để bắt đầu hành trình tìm lại phong độ và thể trạng.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp Neymar thuyết phục HLV Carlo Ancelotti trao cơ hội tham dự World Cup 2026. Dù vậy, tiền đạo sinh năm 1992 vẫn chưa có được thể trạng tốt nhất khi tiếp tục gặp vấn đề ở bắp chân và bỏ lỡ hai trận đầu vòng bảng. Chỉ đến cuộc đối đầu Scotland, anh mới đủ điều kiện ra sân.

Trước giải đấu, Neymar từng thừa nhận đã khóc nhiều giờ khi biết mình được triệu tập dự World Cup. Nam ngôi sao xem đấy chính là phần thưởng cho hơn 2 năm điều trị, phục hồi và vượt qua vô số hoài nghi về khả năng trở lại đỉnh cao.

Dù chưa thể hiện nhiều về chuyên môn trong lần tái xuất, việc được thi đấu tại World Cup 2026 vẫn là cột mốc đặc biệt với Neymar. Anh chính thức trở thành một trong số ít cầu thủ Brazil góp mặt ở 4 kỳ World Cup khác nhau. Quan trọng hơn sẽ tiếp tinh thần cho cựu sao Barcelona trước khi cùng đồng đội bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

HỮU THÀNH