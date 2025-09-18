Trần Thị Nhi Yến xếp hạng 569 thế giới cự ly 100m nữ trước khi rút khỏi đường chạy

Trần Thị Nhi Yến là VĐV Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách xếp hạng tại nội dung 100m nữ của Liên đoàn điền kinh thế giới thời điểm hiện tại.

Trần Thị Nhi Yến muốn tập trung vào sự nghiệp học tập nên giã từ đội tuyển điền kinh Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong bảng xếp hạng vừa công bố của Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics), Trần Thị Nhi Yến giữ hạng 569 tại nội dung 100m. Thành tích giúp Nhi Yến có thứ hạng trong bảng xếp hạng trên là kết quả 11”54 đạt tại giải điền kinh vô địch châu Á 2025 vào tháng 5 năm nay. Thông số giúp cô có HCĐ châu Á đầu tiên ở sự nghiệp thi đấu. Trước đó trong bảng xếp hạng đầu năm 2025, Nhi Yến từng có vị trí 285 thế giới.

Năm ngoái, Nhi Yến là thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Cô đã đạt kết quả 11”81 tại vòng sơ loại và 11”79 trong lượt vòng loại chính tuy nhiên phải dừng bước khi không lọt vào bán kết.

Nhi Yến vừa thông báo xin rút khỏi đội tuyển điền kinh Việt Nam để tập trung cho công việc học tập. Tuyển thủ này hướng tới việc học Đại học ở nước ngoài.

Sau 3 năm kể từ khi giành HCV đầu tiên tại Đại hội thể thao toàn quốc trong cự ly 100m, thành tích của Trần Thị Nhi Yến có thay đổi qua từng giai đoạn. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, Trần Thị Nhi Yến giành HCV 100m với kết quả 11”75. Tại SEA Games 32-2023, Nhi Yến giành HCĐ 100m nữ với kết quả 11”75. Năm 2023, Nhi Yến đứng hạng 8 tại chung kết 100m nữ giải điền kinh vô địch châu Á (thành tích 11”64). Tại ASIAD 19, cô đứng hạng 8 nội dung 100m nữ với kết quả 11”58 trong lượt đấu chung kết. Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 đã thi đấu trong tháng 8 ở Đà Nẵng, Nhi Yến có thành tích 11”80, nhận HCB 100m nữ.

MINH CHIẾN