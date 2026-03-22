TPHCM: Hơn 6.000 người hưởng ứng Ngày chạy Olympic 2026

Sáng ngày 22-3, khu vực trung tâm TPHCM (đoạn đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn) trở nên sôi động hơn khi hàng ngàn người tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì An ninh Tổ quốc năm 2026, tạo nên bức tranh sinh động của một ngày hội thể thao cộng đồng đầy ý nghĩa.

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM...

Sự kiện năm nay do Sở VH-TT TPHCM phối hợp Công an TPHCM tổ chức, thu hút hơn 6.000 người tham gia, gồm công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo người dân thành phố. Ngoài ra, Ngày chạy Olympic 2026 còn có sự xuất hiện của các vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam, lực lượng văn nghệ sĩ và các vận động viên người khuyết tật, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao hòa nhập.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận cho biết: "Phong trào thể dục thể thao của TPHCM luôn được duy trì, phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tôi tin tưởng rằng, từ khí thế của ngày hội hôm nay, phong trào rèn luyện thể thao sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ đến các cơ quan, trường học, khu dân cư và từng gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng khoẻ mạnh, văn minh và nghĩa tình".

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy thực hiện nghi thức phát lệnh cho lượt chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic 2026.

Ngày chạy Olympic năm nay được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27-3-1946 – 27-3-2026), đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2026). Cùng thời điểm, sự kiện cũng diễn ra đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tạo nên khí thế sôi nổi từ trung ương đến địa phương.

Hơn 6.000 người tham gia chạy hưởng ứng.

Với cự ly 5 km, các vận động viên xuất phát từ Công viên 30-4 trên đường Lê Duẩn, tiếp tục chinh phục những cung đường đẹp nhất trung tâm thành phố như: Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Pasteur… trong không khí hân hoan và thời tiết mát dịu của buổi sáng trong lành.

Thông qua hoạt động này, ban tổ chức mong muốn tiếp tục động viên đông đảo nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong thanh thiếu niên cả nước. Không chỉ là hành trình rèn luyện thể chất, mỗi bước chạy còn góp phần xây dựng lối sống năng động, môi trường văn hóa – thể thao lành mạnh cho cộng đồng đô thị.

Nhiều hoạt động giao lưu diễn ra đồng hành cùng Ngày chạy Olympic 2026.

Với phương châm “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì An ninh Tổ quốc năm 2026 không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà là một đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa sâu sắc với niềm tin vì một Việt Nam mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới.

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG