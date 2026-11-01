TPHCM giải tỏa áp lực bằng chiến thắng đầu tiên

Đội bóng chuyền nam TPHCM giành chiến thắng đầu tiên tại vòng 2 trước Đà Nẵng, qua đó tinh thần của các cầu thủ nâng lên rõ rệt.

Đội nam TPHCM đã có chiến thắng đầu tiên tại vòng 2 giải năm nay. Ảnh: VFV

Ngay sau khi đánh bại Đà Nẵng 3-0 chiều 1-11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM), Ban huấn luyện và các cầu thủ TPHCM đã ôm nhau ăn mừng đầy xúc động. Chiến thắng mang ý nghĩa quan trọng, giúp thầy trò HLV Huỳnh Văn Tuấn giải tỏa áp lực sau chuỗi 3 trận thua trước Biên Phòng MB, Công an TPHCM và Ninh Bình.

Trong trận đấu này, đội trưởng Phạm Thoại Khương cùng các trụ cột như Từ Thanh Thuận, Nguyễn Anh Hồng Hoàng, Chế Quốc Lô Vít và ngoại binh Armin Afshin Far đều thi đấu tập trung, duy trì sự phối hợp ăn ý trong các tình huống tấn công.

Với quyết tâm cao và khả năng tận dụng tốt những thời điểm quyết định, TPHCM lần lượt giành chiến thắng 26-24, 25-23 và 25-21 để khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

Sau 4 trận tại vòng 2, TPHCM có 1 chiến thắng và 3 thất bại. Cơ hội cạnh tranh suất vào bán kết gần như không còn, nhưng đội bóng vẫn hướng đến mục tiêu tích lũy điểm số trong những lượt trận cuối để bảo đảm suất trụ hạng. Hiện TPHCM tạm xếp thứ 6.

Thầy trò HLV Huỳnh Văn Tuấn còn 3 trận đấu với Thể Công Tân Cảng, Sanest Khánh Hòa và Hà Nội để hoàn thành mục tiêu tại vòng 2.

MINH CHIẾN