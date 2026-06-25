Thủ môn Ochoa bật khóc khi đi vào lịch sử World Cup, sánh ngang Messi và Ronaldo

Thủ môn kỳ cựu Guillermo Ochoa đã không kìm được nước mắt sau khi chính thức trở thành một trong 3 cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup liên tiếp.

Ochoa không giấu được sự xúc động khi trở thành thủ môn đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup. ẢNH: VTV

Khoảnh khắc xúc động diễn ra sau chiến thắng 3-0 của chủ nhà Mexico trước Czech vào rạng sáng 25-6 (giờ Việt Nam). Ở tuổi 40, Ochoa được HLV Javier Aguirre tung vào sân từ phút 77. Ngay khi thủ thành huyền thoại xuất hiện trên mặt cỏ sân Estadio Azteca, hơn 80.000 cổ động viên đồng loạt đứng dậy vỗ tay chào đón người gác đền đã trở thành biểu tượng của bóng đá Mexico suốt 2 thập đã kỷ qua.

Sau tiếng còi mãn cuộc, cảm xúc dồn nén bấy lâu của Ochoa vỡ òa. Anh bật khóc ngay trên sân và tiếp tục rơi nước mắt khi tiến vào đường hầm. Trong khi đó, các đồng đội quây quanh, nâng anh lên cao nhiều lần như một lời tri ân dành cho huyền thoại sống của đội tuyển. Hình ảnh Ochoa nghẹn ngào trong ngày lịch sử nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông và mạng xã hội sau trận đấu.

Với lần góp mặt này, Ochoa chính thức cán mốc 6 kỳ World Cup liên tiếp, thành tích đưa anh sánh ngang 2 siêu sao bóng đá thế giới là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Thủ môn sinh năm 1985 dự World Cup lần đầu tại Đức năm 2006, trước khi tiếp tục xuất hiện ở các kỳ giải trên đất Nam Phi (2010), Brazil (2014), Nga (2018), Qatar (2022) và World Cup tổ chức trên sân nhà năm nay.

Dù không còn là lựa chọn số một trong khung gỗ, Ochoa vẫn được HLV Aguirre điền tên vào danh sách tham dự nhờ kinh nghiệm dày dạn, chuyên môn ổn định cùng vai trò thủ lĩnh tinh thần trong phòng thay đồ. Nhà cầm quân Mexico nhiều lần khẳng định tầm ảnh hưởng của Ochoa vượt xa những gì thể hiện trên sân cỏ.

Ochoa bật khóc sau trận đấu. ẢNH: VTV

World Cup trên sân nhà cũng sẽ là giải đấu cuối cùng của Ochoa trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sau gần 20 năm cống hiến, anh chuẩn bị khép lại hành trình quốc tế bằng một cái kết trọn vẹn. Trong suốt sự nghiệp, Ochoa cũng là một trong những thủ môn được nhắc đến nhiều nhất tại các kỳ World Cup nhờ hàng loạt màn trình diễn xuất sắc trước những đối thủ hàng đầu.

Không chỉ chứng kiến cột mốc đáng nhớ của Ochoa, Mexico còn tạo nên thành tích lịch sử khác khi lần đầu tiên giành trọn vẹn 9 điểm ở vòng bảng một kỳ World Cup. Đội bóng của HLV Aguirre khép lại bảng A với ngôi đầu tuyệt đối, qua đó giành vé vào vòng 1/32. Đối thủ tiếp theo của Mexico sẽ là đội xếp thứ ba của một trong các bảng C, E, F, H hoặc I.

HỮU THÀNH