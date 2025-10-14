Thể thao Việt Nam sẵn sàng cho Đại hội Thể thao trẻ châu Á

Các thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tới Bahrain tham dự Đại hội Thể thao trẻ châu Á (Asian Youth Games – AYG) lần 3 vào ngày 20-10.

VĐV cử tạ trẻ nổi bật của TPHCM Y Liên (trái) sẽ tham dự Đại hội Thể thao trẻ châu Á lần 3

Đại hội Thể thao trẻ châu Á lần 3 sẽ khởi tranh từ ngày 22 đến 31-10 tại Bahrain, là sân chơi lớn nhất dành cho các tài năng trẻ trong châu lục, đồng thời đóng vai trò vòng loại cho Olympic trẻ Dakar 2026 (Senegal). Sự kiện quy tụ hơn 6.000 quan chức, huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 26 môn thể thao. Hội đồng Olympic châu Á giới hạn tuổi VĐV tham dự AYG là từ 14 tới 17 tuổi.

Trước đó, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1279 về việc thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao trẻ châu Á (Asian Youth Games – AYG) lần 3 từ ngày 16-10 đến 1-11 tại Bahrain. Đoàn Thể thao Việt Nam có 75 thành viên, do ông Đào Đức Kiên (Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam) làm trưởng đoàn. Các VĐV tham gia tranh tài ở 11 môn gồm: cầu lông (1 VĐV), jujitsu (5), quyền Anh (3), judo (2), vật (4), điền kinh (2), golf (6), cử tạ (4), taekwondo (6), xe đạp (6) và muay (11).

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường đi Bahrain từ ngày 20-10. Mục tiêu hướng đến tại đại hội lần này là phấn đấu giành HCV. Còn nhớ tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á lần 2-2013 (Trung Quốc), Đoàn Thể thao Việt Nam giành 5 HCV (gồm 3 HCV của Nguyễn Thị Ánh Viên - bơi, 1 HCV của Lý Hoàng Nam - quần vợt và 1 HCV của Nguyễn Thị Trúc Mai - nhảy xa), 4 HCB, 2 HCĐ, xếp hạng 7 toàn đoàn.

NGUYỄN ANH