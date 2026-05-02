Thể Công – Ninh Bình: Người cũ hội ngộ!

Trận cầu tâm điểm của vòng 21 LPBank V-League là cuộc chạm trán giữa Thể Công và Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy vào ngày 3-5. Trận đấu mà đôi bên đều hướng đến chiến thắng trong cuộc tranh chấp ngôi Á quân mùa bóng.

Hoàng Đức sẽ tiếp tục có cuộc chạm trán với các đồng đội cũ trong đội hình Thể Công.

Khi mà đội đầu bảng CAHN tạo cách biệt về điểm số khá xa, độ “nóng” ở cuộc đua top đầu vẫn chưa hề nguôi ngoai khi vòng 21 sẽ chứng kiến cuộc so tài giữa Thể Công và Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu được đánh giá quan trọng cho đôi bên trong cuộc cạnh tranh vị trí thứ nhì, đó không chỉ là tấm Huy chương Bạc mà còn là 1 suất tham dự đấu trường châu Á mùa bóng 2026-2027.

Việc Hà Nội FC đá thẳng thừng, không “cứu” Đà Nẵng trong trận đấu vào ngày 1-5 như lời đồn đoán trước đó đã cho thấy sự quyết tâm cao của thầy trò HLV Kewell trong cuộc đua top vào cuối mùa. Trước mắt, thắng trận này đã giúp Hà Nội FC tạm soán vị trí thứ ba của Ninh Bình để phà hơi nóng cho cuộc so tài giữa Thể Công và Ninh Bình mà cả hai đều xác định đây không khác gì trận “chung kết”.

Cũng chính tính chất quan trọng của trận đấu này mà công ty VPF đã bố trí hai trọng tài người Hàn Quốc cùng tham gia điều hành, một người làm trọng tài chính, người còn lại phụ trách phòng VAR. Những dự liệu của BTC giải hẳn không thừa khi đây còn là cuộc đối đầu giữa những người quen, hay nói đúng hơn là người cũ của Thể Công sẽ thể hiện mình dưới màu áo mới.

Tiền đạo số 1 của Ninh Bình Geovanne cũng từng là chân sút hàng đầu của Thể Công.

Đó là Hoàng Đức, Đức Chiến, Geovanne vốn là những cựu binh của đội chủ nhà hiện đang khoác áo đội bóng Cố đô Hoa Lư. Cùng với đó còn có HLV Bae Ji-won, cũng là cựu thuyền trưởng của Thể Công hiện đang cầm sa bàn ở khu kỹ thuật Ninh Bình càng gia tăng sức hút của cuộc so tài này.

Hiện tại, Thể Công đang đứng nhì bảng xếp hạng, hơn Ninh Bình 5 điểm nên đây là cơ hội cho họ “cắt đuôi” để đến gần hơn với vị trí Á quân. Ngược lại, Ninh Bình vừa bị Hà Nội FC đẩy khỏi top 3 nên càng cố thắng trận này nhằm giành lại lợi thế.

Đá trên sân khách nhưng Ninh Bình có phần nhỉnh hơn về lực lượng với nhiều nhân tố có kinh nghiệm trận mạc. Ở bên kia sân, Thể Công có lực lượng đồng đều, sức trẻ, nhưng việc HLV trưởng Popov vẫn còn trong giai đoạn bị kỷ luật cấm chỉ đạo sẽ ảnh hưởng không nhỏ ở cuộc so tài giữa hai “bộ tham mưu” trong trận này.

Dự đoán: 0-1

QUỐC CƯỜNG