Trọng tài 3 lần kiểm tra VAR, trận Hà Nội FC - Đà Nẵng kéo dài 105 phút

Trong chiến thắng 2-1 của Hà Nội FC trước đội khách Đà Nẵng thuộc vòng 21 V-League 2025-2026, trọng tài Hoàng Thanh Bình có tới 3 lần trực tiếp kiểm tra VAR ở hiệp 2 và rút ra 2 thẻ đỏ.

Trọng tài Hoàng Thanh Bình rút thẻ đỏ với Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng). ẢNH: MINH HOÀNG

Cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy tối 1-5 trở nên hấp dẫn ngay từ phút thứ 3. Đỗ Hoàng Hên thực hiện quả treo bóng có điểm rơi khó chịu, tạo điều kiện để Nguyễn Anh Tiệp đánh đầu lái bóng vào góc xa, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng sớm giúp Hà Nội FC thi đấu hưng phấn. Đến phút 17, thủ môn Nguyễn Văn Toản liên tiếp hai lần cứu thua cho Đà Nẵng sau các cú dứt điểm của Nguyễn Hai Long và Hoàng Hên.

Dù lép vế, Đà Nẵng bất ngờ gỡ hòa ở phút 21. Nguyễn Minh Quang thoát xuống từ đường chuyền vượt tuyến, sau đó căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ Hà Nội FC để Milan Makaric dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống.

Hà Nội FC tiếp tục gia tăng sức ép. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng của HLV Harry Kewell tái lập thế dẫn trước. Nguyễn Công Nhật tạt bóng từ cánh trái, tạo cơ hội để Phạm Xuân Mạnh đánh đầu tung lưới Đà Nẵng.

Hà Nội FC ghi 2 bàn vào lưới Đà Nẵng trong hiệp 1. ẢNH: MINH HOÀNG

Bước sang hiệp 2, Đà Nẵng đẩy cao đội hình. Phút 53, Phạm Đình Duy không thể đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn trong tình huống đối mặt. Khi đang nỗ lực tìm bàn gỡ, đội khách lại gặp bất lợi khi chỉ còn 10 người từ phút 70. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài Hoàng Thanh Bình rút thẻ đỏ trực tiếp với Nguyễn Đức Anh vì lỗi đạp vào ngực Daniel Passira trong pha tranh chấp trên không.

Mất người khiến Đà Nẵng càng thêm khó khăn. Phút 88, trọng tài tiếp tục chạy ra kiểm tra VAR lần thứ hai trong hiệp 2. Ban đầu, ông xem xét khả năng cầu thủ Hà Nội FC phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng sau khi xem lại tình huống đã xác định lỗi việt vị của một cầu thủ Đà Nẵng.

Chỉ 2 phút sau, “vua áo đen” một lần nữa ra khu vực VAR và rút thẻ đỏ với Vũ Tiến Long vì hành vi húc vào ngực Đỗ Phi Long (Đà Nẵng). Ba lần kiểm tra VAR khiến thời gian bù giờ hiệp 2 vốn tối thiểu 6 phút, nhưng trận đấu chỉ khép lại ở phút 105. Trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Passira còn có cú dứt điểm đưa bóng dội trúng xà ngang.

Giám sát trận đấu Cao Đình Khôi (áo trắng) hỗ trợ trọng tài Hoàng Thanh Bình khi kiểm tra VAR. ẢNH: MINH HOÀNG

Với chiến thắng này, Hà Nội FC có 39 điểm, vươn lên vị trí thứ 3, vượt qua Ninh Bình (37 điểm). Đội bóng của HLV Harry Kewell tạo áp lực trực tiếp lên đối thủ khi Ninh Bình sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy trước Viettel FC ở vòng 21. Trong khi đó, Đà Nẵng vẫn đứng áp chót với 13 điểm và đối mặt nguy cơ bị đội cuối bảng PVF-CAND vượt qua nếu đối thủ có điểm ở trận đấu muộn.

HỮU THÀNH