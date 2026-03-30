Thái Lan và Philippines trước nguy cơ lỡ hẹn với Asian Cup 2027

Đến trước lượt trận cuối vòng loại diễn ra vào ngày 31-3, VCK Asian Cup 2027 đã xác định được 21 đội tuyển góp mặt. Ba suất còn lại còn chờ ở các bảng A, B và D. Ở đó, giới hâm mộ bóng đá Đông Nam Á hồi hộp dõi theo hành trình của Thái Lan và Philippines khi bộ đôi này sẽ so tài với hai đối thủ trực tiếp đến từ Trung Á.

Tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 đã xác định Singapore (bảng D), Syria (bảng E) và Việt Nam (bảng F) chắc chắn giành ngôi đầu bảng, đồng thời lấy vé vào VCK. Trước đó đã có 18 đội được vào thẳng gồm: Saudi Arabia, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, CHDCND Triều Tiên, Kuwait và Kyrgyzstan.

Ba bảng đấu còn lại chưa ngã ngũ, phải chờ đến lượt trận cuối vào ngày 31-3 mới xác định cụ thể ở bảng A, B và D. Ở bảng A, Philippines có cùng 13 điểm với Tajikistan nhưng đang xếp sau vì thua ở hiệu số bàn thắng bại. Điều kiện để Philippines giành ngôi đầu bảng chỉ còn 1 con đường là phải thắng chính đối thủ này vào tối 31-3. Cái khó cho Philippines là trận đấu diễn ra tại Tajikistan nên sẽ là thách thức lớn đối với họ.

Trong khi đó Thái Lan sẽ đá sân nhà vào tối 31-3, nhưng sẽ gặp Turkmenistan, đối thủ tranh chấp trực tiếp ngôi đầu bảng. Hiện tại hai đội cũng bằng 12 điểm và đại diện Trung Á tạm dẫn đầu bảng D do hơn ở hiệu số bàn thắng bại. Trận lượt đi Turkmenistan thắng Thái Lan 3-1.

Thế nên, để đi tiếp, Thái Lan buộc phải thắng đối thủ này ở lượt cuối. Dù đá sân nhà, nhưng trình độ của Turkmenistan là rất đáng gờm, không dễ dàng cho Thái Lan thực hiện những tính toán.

Trận đáng chú ý khác giữa Lebanon (13 điểm) và Yemen (11 điểm), cũng là trận “chung kết” tranh ngôi đầu của bảng B mà ưu thế đang nghiêng về Lebanon. Các cầu thủ Lebanon không chỉ thuận lợi khi đá sân nhà mà chỉ cần 1 kết quả hòa cũng đạt yêu cầu.

