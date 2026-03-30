HLV Kim Sang-sik hy vọng đội nhà sẽ thắng Malaysia 2-0

Phát biểu tại buổi họp báo trước cuộc so tài với đội tuyển Malaysia vào trưa 30-3, HLV Kim Sang-sik cho biết tinh thần của các cầu thủ Việt Nam lên cao sau khi được xử thắng 3-0 ở trận lượt đi. Đồng thời nhà cầm quân người Hàn Quốc mong đội nhà giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Malaysia để đạt 6 trận thắng tuyệt đối ở vòng bảng,

Không hướng đến việc phải thắng cách biệt 4 bàn hoặc hơn để đòi “món nợ” đã thua ở trận lượt đi, HLV Kim Sang-sik chỉ hy vọng các học trò sẽ thắng 2-0, chiến thắng vừa đủ để đội tuyển Việt Nam khẳng định sức mạnh và thuyết phục.

Mở đầu buổi trả lời phỏng vấn, HLV Kim Sang-sik nói: “Đội tuyển Việt Nam đã sớm giành suất dự VCK Asian Cup 2027 nhưng vẫn muốn thắng Malaysia. Đây là cơ hội để tuyển Việt Nam tổng duyệt cho VCK vào năm sau. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông và các cộng sự, học trò đã có sự chuẩn bị tốt nhất để sẵn sàng cho trận đấu này. Đội tuyển Việt Nam dưới triều đại của ông Kim đang có 15 trận bất bại tại các giải ASEAN Cup 2024, giao hữu và vòng loại Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam đang hướng đến mục tiêu kéo dài thành tích trên.

Xuân Son liệu sẽ "gieo sầu" lên Malayia vào tối 31-3?

"Tôi cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Cá nhân tôi mong thắng Malaysia 2-0 vào tối 31-3. Kết quả thua 0-4 ở trận lượt đi rất buồn với chúng tôi và toàn thể người hâm mộ. Thế nên đội tuyển Việt Nam muốn giành chiến thắng để tặng người hâm mộ.

Trận này cả hai đội đều muốn thắng, Malaysia cũng vậy. Họ thiếu 7 cầu thủ nhập tịch, nhưng chúng tôi cũng không có lực lượng tốt nhất, như Đình Bắc chẳng hạn. Dù vậy, tuyển Việt Nam có mục tiêu cao và hướng đến chiến thắng".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 31-3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong sắc đỏ truyền thống.

QUỐC CƯỜNG